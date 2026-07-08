"Es algo gigante": YPF perforará el mar uruguayo en busca de petróleo

“África y América estaban juntos, empezaron a separarse y hace millones de años se formó una cuenca. Esos depósitos son los que generan petróleo. Todo lo que da en África da en América y viceversa”, explicó el ejecutivo al referirse al vínculo geológico entre ambos continentes.

Las expectativas de YPF: "Puede ser mucho más grande que Vaca Muerta"

Durante su presentación, el titular de YPF destacó las expectativas que la empresa tiene sobre el área uruguaya y comparó su potencial con el yacimiento argentino de Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén. “Si tengo que jugar una ficha, la juego, y la vamos a jugar, finales del 2027 o principios del 2028 en Uruguay porque tenemos el 100%. Es algo gigante y, si da bien, venimos a la Argentina e YPF se va a dedicar a la Argentina. Esto puede ser mucho más grande que Vaca Muerta. Si se da, puede llevar millones y millones de barriles de producción”, afirmó Marín.

El empresario ya había adelantado en junio, durante la conferencia de la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), que la compañía estaba cerca de definir la perforación junto con Eni. En esa instancia había expresado: “Yo soy muy positivo de que con Eni vamos a perforar en Uruguay”.