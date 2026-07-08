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Sociedad Horacio Marín | petróleo |

entre 2027 y 2028

"Es algo gigante": YPF perforará el mar uruguayo en busca de petróleo

"Puede ser mucho más grande que Vaca Muerta. Si se da, puede llevar millones y millones de barriles de producción”, expresó el presidente de YPF, Horacio Marín.

YPF perforará el mar Uruguayo en busca de petróleo.

YPF perforará el mar Uruguayo en busca de petróleo.

 Foto ilustrativa
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La operación se desarrollará en una zona ubicada a unos 200 kilómetros de la costa uruguaya, con una extensión cercana a los 17.000 kilómetros cuadrados. El bloque es operado por YPF junto con la petrolera italiana Eni, que adquirió en noviembre de 2025 la mitad de la participación. La compañía europea será la responsable de ejecutar la perforación.

Marín señaló que la decisión de avanzar con el proyecto responde a los estudios geológicos realizados sobre la evolución de los márgenes del océano Atlántico y a la posibilidad de que la zona presente condiciones similares a regiones africanas donde fueron identificados yacimientos petroleros.

“África y América estaban juntos, empezaron a separarse y hace millones de años se formó una cuenca. Esos depósitos son los que generan petróleo. Todo lo que da en África da en América y viceversa”, explicó el ejecutivo al referirse al vínculo geológico entre ambos continentes.

Las expectativas de YPF: "Puede ser mucho más grande que Vaca Muerta"

Durante su presentación, el titular de YPF destacó las expectativas que la empresa tiene sobre el área uruguaya y comparó su potencial con el yacimiento argentino de Vaca Muerta, ubicado en la provincia de Neuquén. “Si tengo que jugar una ficha, la juego, y la vamos a jugar, finales del 2027 o principios del 2028 en Uruguay porque tenemos el 100%. Es algo gigante y, si da bien, venimos a la Argentina e YPF se va a dedicar a la Argentina. Esto puede ser mucho más grande que Vaca Muerta. Si se da, puede llevar millones y millones de barriles de producción”, afirmó Marín.

El empresario ya había adelantado en junio, durante la conferencia de la Asociación de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel), que la compañía estaba cerca de definir la perforación junto con Eni. En esa instancia había expresado: “Yo soy muy positivo de que con Eni vamos a perforar en Uruguay”.

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