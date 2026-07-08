Tercerizaciones y falta de personal: sindicatos de empresas públicas alertan por deterioro del servicio

Vacantes y gestión

Explicó que, de cumplirse determinadas metas de gestión, "un cumplimiento del 80% de las metas habilitaría cubrir las vacantes que se generen en 2026. Hablamos de que si se jubila un compañero, ingresa un compañero nuevo; pero hoy nosotros en UTE tenemos ya eso, pero está claro que hay un montón de vacantes por cubrir".

Como ejemplo, recordó las dificultades registradas durante la ola de calor del verano pasado. "Ese techo que hay de uno por uno no alcanza para cubrir todas las vacantes que hay en UTE", sostuvo.

Para Saldivia, la reducción de funcionarios ha sido acompañada por un incremento de las contrataciones tercerizadas. Y puso sobre la mesa la situación de las cuentas públicas al sostener que hay "un engaño a las cuentas fiscales. Hace 10 años que viene un plan de recorte de vacantes, donde se achica el rubro 0, que es la masa salarial, para salir a decir que hay un achique del Estado y que se disminuyen los cargos públicos. Pero, por otro lado, lo que se hace es contratar más tercerizaciones. Entonces el rubro 2, que es el de las tercerizaciones, es el que sube".

Menos costos para el Estado

El dirigente aseguró que los estudios realizados por el sindicato muestran que el personal propio resulta menos costoso para el Estado.

En esa línea sostuvo que "un trabajador propio de UTE o de cualquier empresa pública, comparado con un trabajador tercerizado, sin duda que es mucho más barato en términos de costo. Nosotros tenemos ejemplos en UTE donde un trabajador tercerizado gana prácticamente lo mismo que uno propio, pero está el suministrador de mano de obra, el intermediario, que se lleva la gran tajada. Entonces a UTE le termina saliendo más caro. Haga la cuenta que haga, siempre un trabajador tercerizado es más caro que un trabajador propio".

A su juicio, esa política permitió reducir el gasto salarial sin disminuir el costo real de funcionamiento.

"Para las cuentas fiscales sí recorto vacantes y reduzco el rubro cero de masa salarial, pero aumento las tercerizaciones, que están dentro del rubro 2 y no juegan igual en la cuenta fiscal cuando se cierra el año. Pero es una trampa. En términos absolutos termina saliendo más caro", subrayó.

Condiciones laborales

Saldivia sostuvo que la tercerización también repercute en las condiciones laborales y en la seguridad de los trabajadores. "Nosotros trabajamos con electricidad, no es un juguete. Entonces las condiciones de seguridad tienen que estar dadas. Las empresas a veces presionan para que los trabajos se hagan de cualquier forma. Basta con ver un móvil de UTE y compararlo con uno de una empresa contratada para ver las diferencias en equipamiento y condiciones de trabajo", aseguró.

Agregó que la falta de personal impide realizar tareas de mantenimiento preventivo.

Propuesta de los sindicatos

Ante esa realidad, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes plantea cubrir las vacantes existentes y avanzar en un proceso de des-tercerización de tareas permanentes. Propone "mayor ingreso de personal con la cobertura de vacantes y des-tercerizar algunos sectores. Hoy una cuadrilla contratada puede costar 100 y una cuadrilla de UTE puede costar 70. Esos compañeros que hoy están en empresas tercerizadas podrían ocupar los cargos vacantes de la empresa y el Estado reduciría un costo importante".

Según explicó, muchas personas llevan años desempeñando tareas permanentes bajo empresas contratistas.

La respuesta del Gobierno

Consultado sobre la posición del Gobierno, Saldivia afirmó que no han recibido respuestas favorables.

"Lamentablemente no", subrayó. Y agregó: "Cuando negociamos el ajuste salarial se instalaron algunas comisiones, pero cuando se habló del ingreso de personal quedó fuera de cualquier acuerdo. Hemos hecho planteos al directorio de UTE y tampoco vemos una postura política firme exigiendo más personal".

Aseguró además que la situación se repite en otras empresas públicas. "Esto pasa en UTE, pasa en OSE. Cuando hablamos con los directorios, nos dicen que la OPP no habilita más ingresos", precisó.

Todos los partidos

Rechazó que el problema responda exclusivamente a una administración. Y señaló que "han pasado distintos partidos políticos en los últimos diez años. En 2018, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se planteaba que por cada tres jubilaciones ingresara un funcionario. Después, en 2020, el nuevo gobierno eliminó unas 600 vacantes previstas. Hoy seguimos con una plantilla menor a la que tenía UTE en ese momento".

Recordó que actualmente la empresa cuenta con una plantilla objetivo de unos 6.300 funcionarios, lejos de los cerca de 6.800 que tenía antes de la reducción.