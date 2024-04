Franzini Batlle: el gobierno de Lacalle Pou "no es de coalición, es de sumisión"

El gobierno y el herrerismo

Desde su punto de vista, el herrerismo es antirrepublicano, entre otras cosas por sus definiciones, plasmado por ejemplo en documentos como el libro llamado trasfoguero escrito por Lacalle Herrera, “donde habla de su admiración a la reina de Inglaterra y a Franco”, explicó.

“Si algo faltaba para hablar de un gobierno que no es republicano, es todo lo que pasó. Las mentiras al parlamento, perseguir a senadores, a personas, el salteo de los controles de la Jutep” entre otras cosas que enumeró el exdirigente colorado.

En su opinión “este no es un gobierno de coalición, es de sumisión. Los demás no existen, acompañan…” sentenció Franzini Batlle en el mencionado medio.

A su vez, expresó que prefería no hablar del Partido Colorado, porque no le veía futuro. “Las colectividades políticas, son cuerpos vivos, no son museos…Me duele mucho hablar del partido porque no hay proyecto” destacó.