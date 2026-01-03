Fratti acusó al gobierno de Lacalle Pou de dejar "cero peso en caja"

Alarma en productores

Fratti contó que ya ha recibido inquietudes de productores y de gremiales por el déficit hídrico. "Cuando dicen que se declare emergencia agropecuaria, todo el mundo está pensando en algún tipo de apoyo económico, sea ración o dinero en efectivo. Eso hay que verlo, no queremos generar falsas expectativas", agregó el jerarca.

"Tenemos que ver cuál es la información que tenemos y actuar en consecuencia (...) son cosas que no podemos cobrar al grito, tenemos que tener fundamentos científicos", añadió.

Además pidió diferenciar el "déficit hídrico" de lo que es una "crisis hídrica" y afirmó que el primero de ellos ocurre en todos los veranos. "De la mitad del país para arriba estamos en una situación normal y en otros departamentos tenemos zonas que están muy cerca de estar en una crisis hídrica", según el ministro.

"Los meteorólogos nos dicen que en los tres años de sequía las lluvias fueron buenas, (pero) no llegó a recuperar el agua en el suelo" y agregó que en "estos últimos días estamos viendo temperaturas que tienen una capacidad de evaporación fuera de lo normal", por lo que complejiza la situación.

Consultado sobre si se utilizaría lo recaudado por Rentas Generales para mejorar la situación, Fratti respondió que en tal caso: "Habría que llamar a nuestros amigos que están en el Ministerio de Economía, están avisados que estamos recopilando información".