Fratti se mantuvo firme sobre sus dichos contra Pedro Bordaberry

"Hay que tener ciertos antecedentes para hablar de los otros si se acomodaron con alguien. Yo no ocupé cargo en la AUF. No vengo de familia que tenga vinculación con la interrupción de la democracia", dijo el ministro el viernes pasado.

Estos dichos del secretario de Estado despertaron críticas desde la oposición, pero también en la interna del Frente Amplio. Pese a esto, el ministro ratificó su postura.

"Es imposible que uno haga una declaración que conforme a todos. No, con el presidente no hablé, pero hay compañeros que me dijeron que tal vez había sido muy fuerte. Y yo entiendo que es muy fuerte lo otro, porque esto que yo dije creo que nadie se puede ofender porque es lo que es", aseguró el ministro, quien también hizo énfasis en que, para acusar a alguien sin pruebas, es necesario tener las "credenciales" adecuadas, algo que, según él, "algunos no tienen".

En cuanto a si se arrepentía de sus palabras, respondió: "Los que se tendrían que arrepentir son los que inician". Estos dichos del ministro refieren a las expresiones que lo vinculan con los frigoríficos.

"Me están acusando de algo bastante feo que no estoy dispuesto a soportar", afirmó el ministro, y señaló que le molestaron los comentarios que dejaron la "sospecha" sobre una posible "coima".

Sobre su enfrentamiento con Bordaberry, el ministro subrayó que lo que dijo no era una falsedad, sino un hecho conocido. "Cada uno tiene que cargar la mochila con la que viene", concluyó.

Pereira dijo que Fratti "se equivocó"

Por su parte el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió en defensa del senador colorado. Pereira aseguró que Fratti “tiene su estilo”, pero “se equivocó”. “Yo no hubiera hecho la crítica que él hizo. Bordaberry es hijo de Juan María pero no es Juan María, y ha demostrado tener credenciales democráticas y un nivel de institucionalidad muy importante”, aseguró.

El líder de la coalición de izquierda puntualizó que al legislador “le tocó ser hijo de Juan María y los vínculos de los hijos hay que respetarlos” y que “nadie elige ser hijo de o padre de”.

Además, recordó que tanto José Mujica como Lucía Topolansky han destacado en varias oportunidades la “capacidad de estudio y de la búsqueda de acuerdo” que tiene Bordaberry.

“Los estilos pueden ser diferentes, por supuesto, pero Uruguay debe cuidar algunas cositas que tiene que son muy valiosas, entre ellas que los líderes partidarios puedan conversar independientemente de las diferencias”, comentó.

A pesar de que el ministro “pudo haber sido ofensivo”, Pereira consideró que puede ocurrir que “en un momento de molestia alguien pueda decir algo equivocado”, pero en ese caso “se puede enmendar”.