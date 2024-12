Fuerza Aérea incorporó avión para traslados sanitarios

Durante la presentación el subsecretario de Defensa, Marcelo Montaner, destacó que “esta es una incorporación muy importante porque esta aeronave tiene prestaciones específicas como es el traslado sanitario”.

Traslados sanitarios

Por su parte, el comandante en jefe de la FAU, Luis de León, dijo que “para la Fuerza Aérea es un bien que estratégicamente lo requeríamos a razón de que estábamos sustituyendo los Bandeirantes por una nueva plataforma”.

“Si bien esta plataforma ya está usada, es una plataforma del 99, en la realidad cubre con las necesidades que nosotros ya teníamos con el otro Brasilia, que es el 550, y nos da una capacidad estratégica en el sentido de que tenemos dos aeronaves para cubrir las necesidades”, agregó.

El “Brasilia” desarrolla una velocidad máxima de 550 km/h y una capacidad de 30 pasajeros. Su autonomía es de seis horas de vuelo.

Viene a cumplir la misión que cumplía el avión sanitario que fue vendido, por U$S 180.000, el actual gobierno a poco de asumir. Esta aeronave, un Hawker de 1979 fue adquirida por U$S 1.010.000 y se vendió por U$S 180.000.