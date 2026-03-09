Edil del FA planteó dudas tras el sobreseimiento de Besozzi

De acuerdo con Alonso, antes de la intervención de la fiscal que resolvió el archivo, dos fiscales habían trabajado en la investigación —Stella Alciaturi y Charline Ferreyra—, quienes habían sostenido la acusación contra el intendente. Sin embargo, tras la licencia maternal de una de ellas, la causa pasó a manos de una nueva fiscal que en tres meses resolvió solicitar el sobreseimiento.

El edil también se refirió a la información divulgada semanas atrás por la periodista Georgina Mayo acerca de posibles irregularidades en el manejo de pruebas, particularmente en relación con audios que eran considerados clave para la causa. “La prueba que en realidad era la fuente genuina de información que había obtenido la fiscal para acusar al intendente y haberlo imputado por los siete delitos”, explicó Alonso, en referencia a los registros de audio que formaban parte del expediente.

Según señaló, la información periodística que presentó la periodista de este medio Georgina Mayo indicó que esos audios no habrían sido correctamente encriptados o resguardados, lo que podría haber afectado su validez como evidencia. En ese contexto, sostuvo que ahora existen dudas sobre quiénes fueron responsables de preservar ese material.

“Ahora de alguna manera todos se lavan las manos”, afirmó, al cuestionar la falta de claridad sobre lo ocurrido con las pruebas.

Frente a esta situación, Alonso adelantó que dentro del Frente Amplio se analizan acciones políticas para esclarecer los hechos. En ese sentido, señaló que el senador Eduardo Brenta ha tomado el tema dentro de la fuerza política. “Seguramente haga pedidos de informes al respecto para dilucidar quiénes fueron los responsables de no cuidar las pruebas”, indicó.

El silencio del Frente Amplio

El edil también se refirió al silencio que, a su juicio, ha mantenido el Frente Amplio tanto a nivel departamental como nacional en torno a la causa, pese a las acusaciones públicas que Besozzi realizó contra la fuerza política durante el proceso judicial.

“El Frente Amplio no ha tenido la capacidad política de salir a responder eso. Creo que es una mentira y que como mentira no hay que permitir que el intendente la siga repitiendo”, sostuvo.

Alonso consideró que las acusaciones del jefe departamental hacia la oposición fueron reiteradas y calificó esos señalamientos como “falaces” y “malintencionados”. También señaló que el intendente ha mantenido, a su entender, un tono agresivo hacia dirigentes frenteamplistas durante la campaña electoral.

Pese a sus cuestionamientos, el edil afirmó que su sector respeta la resolución judicial, aunque no la comparta. “Respetamos la justicia cuando está a favor o en contra. Respetamos aun esta decisión aunque no la compartamos”, expresó.

No obstante, advirtió que el resultado del proceso deja una señal política preocupante en el departamento. “Creemos que de alguna manera en Soriano se ha legalizado el reaccionar con recursos públicos de todos los ciudadanos con fines electorales”, afirmó.

Finalmente, Alonso sostuvo que el Frente Amplio debe fortalecer su presencia política en el departamento y construir una alternativa de gobierno. Para ello, consideró fundamental el respaldo de la estructura nacional de la fuerza política.