Gabriel Oddone, ministro de Economía de Yamandú Orsi: "El plebiscito no es el fin del mundo"

Si se aprueba el plebiscito, dijo el eventual ministro, que lo primero es “transmitir que el Uruguay es un país serio, creíble, que ha sorteado situaciones complejas”. Incluso precisó que el grado inversor “es el país y va a seguir existiendo más allá del plebiscito”

“El plebiscito no es el fin del mundo, es situación compleja y se va a poder manejar”, destacó. Y subrayó: “Estamos en condiciones de manejar cualquier resultado que emerja del resultado electoral”.

Preguntado sobre las prioridades de un gobierno del sostuvo que "para un ministerio de Economía de un gobierno de izquierda y en particular uno del Frente Amplio, tiene el centro de la atención la calidad de vida de las personas, y particular la calidad de vida de las más humildes y concretamente de los asalariados".

Respecto a los impuestos indicó que el Frente Amplio "no está asumiendo la necesidad de aumentar impuestos. Tenemos por delante un escenario internacional de cambios importantes en materia tributaria. No es bueno hacer anuncios de ningún tipo, como prometer que no se van a aumentar impuestos. No es el objetivo de la política económica del FA modificar aspectos tributarios salvo que estén jalonados por el contexto internacional".

Experto en economía

De acuerdo a su curriculum Oddone se graduó en 1992 como economista por la Universidad de la República y en 2005 se doctoró en Historia Económica por la Universidad de Barcelona.

Ha sido investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

A mediados de 2023, al cumplir 60 años y cumpliendo con las reglas internas en CPA/Ferrere, abandonó la concultora de la que había sido socio desde 2009 y uno de sus economistas más notorios.

Tras su salida de CPA/Ferrere, junto a Bruno Gili fundó el centro de análisis Ágora. También expuso su interés en involucrarse en política integrando equipos de Orsi, quien lo consultaba por temas económicos.

Siendo estudiante militó en la Juventud Socialista (JSU) y posteriormente en el Partido Socialista (PS) hasta que en 2015, en desacuerdo con algunas posturas, abandonó esa organización política.

Se ha manifestado crítico con la reforma constitucional sobre la seguridad social impulsada por el Pit-Cnt.