Caggiani: "Estamos en una etapa de reconstruir lo que se rompió en el último gobierno"

Infancia, pobreza y políticas sociales

Caggiani sostuvo queeste gobierno puso el foco en políticas sociales dirigidas a la infancia y la adolescencia, con aumento de transferencias, becas y alimentación en educación media. En sus palabras este será “el año donde se va a ejecutar el símil plan de emergencia para las infancias y las adolescencias”, con más recursos y ampliación de programas como el Bono Crianza, becas educativas y comedores en educación media.

El legislador vinculó estas medidas con la reducción de la pobreza, especialmente la infantil, y relató situaciones que surgen en los centros educativos donde se ampliaron los comedores. “Hoy lo que nos dicen es: estamos comiendo comida rica, que te parte el alma, porque eso quiere decir que gurises que estaban teniendo déficit alimentario”, expresó.

“Estamos en una etapa de reconstrucción”

Sobre el descontento de parte de la población, incluso votantes del Frente Amplio, Caggiani reconoció que las mejoras no alcanzan para resolver todos los problemas sociales y económicos. “Claro que esto es una llamita (...) Pero falta, falta mucho”, sostuvo.

Para el senador, el país atraviesa una etapa de reconstrucción económica y social. “Para mí estamos en una etapa de reconstrucción de lo que se rompió en el último gobierno, que es entre otras cosas reconstruir el salario, los ingresos de la familia, que la gente pueda llegar a fin de mes”.

No obstante, Caggiani reconoció que la reconstrucción por sí sola no genera entusiasmo político y que el Frente Amplio debe volver a discutir un proyecto de sociedad. “Reconstruyendo tampoco enamorás a nadie. Creo que también hay que ir soñando y discutiendo cuál es la idea de la sociedad del futuro”, sostuvo.

Economía, Oddone y el rumbo del gobierno

Consultado sobre hacia dónde apunta el cambio si no pasa por el modelo económico, en un contexto donde algunos votantes del Frente Amplio sostienen que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, no representa una visión económica de izquierda por lo que ven difícil impulsar un programa de izquierda, el senador expresó: “Los que dicen eso de Oddone no lo conocen. Le pasa el trapo izquierda a más de uno de los que dice eso”.

Y añadió: "El fue afiliado al Partido Socialista. Ahora, no es afiliado al Partido Socialista, pero es un hombre que además su familia son intelectuales de izquierda. Son gente que tiene un nivel de compromiso histórico con el Uruguay. Y además es un gran ministro de Economía, como lo fue[ Danilo] Astori, como lo fue [Mario] Bergara y Fernando Lorenzo".

De todos modos, planteó que en la actual etapa no se trata de aplicar medidas ideológicas sino de reconstruir la economía y desmontar algunas lógicas del período anterior. “¿Eso quiere decir que vos tenés que aplicar medidas de izquierda siendo ministro de Economía en la etapa de reconstrucción nacional? No. Yo creo que hay que reconstruir y desmontar parte de las lógicas neoliberales”, señaló.

Combustibles y contexto internacional

Por último, Caggiani vinculó las decisiones económicas recientes, como el ajuste en los combustibles, con el contexto internacional y la suba del petróleo. Al respecto, remarcó el gobierno también debe mitigar impactos externos y destacó la situación comparativa regional. “Estamos con el gasoil más barato que Brasil”, afirmó.