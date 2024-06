Gandini dispuesto a integrar fórmula de los blancos junto a Álvaro Delgado

Gandini fue entrevistado por el programa Otra mañana (Radio Oriental) donde habló de la conformación de la fórmula de los blancos. “El partido tiene que cerrar 100% la noche del 30. El zurcido invisible se va a hacer en la veda, como hizo Lacalle Pou la vez pasada. Las conversaciones comienzan ahí y si algo se filtra, como no se puede hablar de política tampoco trasciende. Es importante no hacer correr nombres que después no prosperan y quedan abollados”, sostuvo.