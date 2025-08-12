Hacete socio para acceder a este contenido

Política

"Quedamos conformes"

Gobierno analiza subir beneficio del Imesi a 36% para departamentos del litoral

El intendente de Paysandú Nicolás Olivera dijo que "si se mantienen las variables de acá a la semana que viene", el beneficio aumentaría de 32% a 36%.

Por Redacción Caras y Caretas

La reducción del descuento en el precio de la nafta en los departamentos del litoral, fue tema de polémica en los últimos días. Sin embargo, el gobierno está dispuesto a revisar esta medida.

A través de una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI), el gobierno dispuso desde el 1º de agosto una reducción del descuento en el precio de la nafta en los departamentos del litoral. La medida, que comprende a las estaciones de servicio ubicadas a 20 kilómetros de los pasos de frontera de Fray Bentos, Paysandú y Salto, implicó una reducción de 40% a 32% en el descuento del impuesto específico interno (Imesi).

Esto no cayó bien en la oposición. El senador del Partido Nacional Javier García anunció que convocará a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Comisión de Hacienda del Senado para que expliquen los motivos.

Este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, recibió a los intendentes de los departamentos afectados por la medidas: los nacionalistas Nicolás Olivera (Paysandú) y Carlos Albisu (Salto) y el frenteamplista Guillermo Levratto (Río Negro).

Gobierno analiza subirlo al 36%

Al término de la reunión, Olivera informó en rueda de prensa que el gobierno “está revisando la situación para la semana que viene, en función de que se mantengan ciertas constantes y poder recomponer, en parte, el descuento que estaba”. El intendente de Paysandú señaló que el nuevo porcentaje que se está evaluando establecer es 36%, siempre y cuando “se mantengan las variables de acá a la semana que viene”, en referencia a la diferencia cambiaria que existe entre Uruguay y Argentina.

Olivera sostuvo que este número “no es caprichoso”, sino que responde a la “lógica” de la normativa vigente. Mediante resolución de la DGI, el gobierno fija regularmente los porcentajes de acuerdo al Decreto 398/007, que dispone la posibilidad de un descuento máximo de 40%, a los efectos de que los precios uruguayos sean “equiparables” a los de los países limítrofes.

“No es que nosotros venimos a pedir más y ellos nos quieren dar menos”, afirmó el intendente de Paysandú, y recalcó que, “si todo se mantiene”, la próxima semana “deberíamos estar tendiendo a recuperar el 36% de descuento”, que, si bien “no es tan bueno como el 40%”, “es mejor que el 32%” que rige actualmente. “Nos quedamos conformes”, subrayó.

