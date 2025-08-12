Gobierno analiza subir beneficio del Imesi a 36% para departamentos del litoral

Este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, recibió a los intendentes de los departamentos afectados por la medidas: los nacionalistas Nicolás Olivera (Paysandú) y Carlos Albisu (Salto) y el frenteamplista Guillermo Levratto (Río Negro).

Gobierno analiza subirlo al 36%

Al término de la reunión, Olivera informó en rueda de prensa que el gobierno “está revisando la situación para la semana que viene, en función de que se mantengan ciertas constantes y poder recomponer, en parte, el descuento que estaba”. El intendente de Paysandú señaló que el nuevo porcentaje que se está evaluando establecer es 36%, siempre y cuando “se mantengan las variables de acá a la semana que viene”, en referencia a la diferencia cambiaria que existe entre Uruguay y Argentina.

Olivera sostuvo que este número “no es caprichoso”, sino que responde a la “lógica” de la normativa vigente. Mediante resolución de la DGI, el gobierno fija regularmente los porcentajes de acuerdo al Decreto 398/007, que dispone la posibilidad de un descuento máximo de 40%, a los efectos de que los precios uruguayos sean “equiparables” a los de los países limítrofes.

“No es que nosotros venimos a pedir más y ellos nos quieren dar menos”, afirmó el intendente de Paysandú, y recalcó que, “si todo se mantiene”, la próxima semana “deberíamos estar tendiendo a recuperar el 36% de descuento”, que, si bien “no es tan bueno como el 40%”, “es mejor que el 32%” que rige actualmente. “Nos quedamos conformes”, subrayó.