Gobierno anunció ambicioso plan para reactivar la economía y atraer inversiones

Las nuevas políticas se estructuran en torno a cinco pilares clave para la captación de inversiones:

Jerarquización: Se crea la Dirección Nacional del Incentivo a la Inversión (Dinaii), una fusión de la Comisión de Aplicación (Comap) y la Dirección Nacional de Zonas Francas. Esta consolidación permitirá "multiplicar hasta por 50 la velocidad de análisis de los proyectos", según Antonaccio.

Agilidad: Los procesos de Comap y Zonas Francas se digitalizarán a través de una Ventanilla Única de Inversiones (VUI). Esta plataforma, que se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), ayudará a eliminar el atraso de años en la resolución de proyectos.

Incentivos: Se dará prioridad a proyectos que generen empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible e innovación. Se otorgarán beneficios adicionales a las empresas que contraten a personas de grupos vulnerables y a las que inviertan en departamentos con mayores índices de desempleo o pobreza.

Talento y tecnología: El plan incluye un programa para atraer talento calificado extranjero mediante estímulos tributarios y un régimen simplificado para la importación de insumos y equipos por parte de mipymes de base científico-tecnológica.