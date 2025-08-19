Gobierno anunció ambicioso plan para reactivar la economía y atraer inversiones

Cinco ejes estratégicos para el crecimiento
Las nuevas políticas se estructuran en torno a cinco pilares clave para la captación de inversiones:
-
Jerarquización: Se crea la Dirección Nacional del Incentivo a la Inversión (Dinaii), una fusión de la Comisión de Aplicación (Comap) y la Dirección Nacional de Zonas Francas. Esta consolidación permitirá "multiplicar hasta por 50 la velocidad de análisis de los proyectos", según Antonaccio.
-
Agilidad: Los procesos de Comap y Zonas Francas se digitalizarán a través de una Ventanilla Única de Inversiones (VUI). Esta plataforma, que se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), ayudará a eliminar el atraso de años en la resolución de proyectos.
-
Incentivos: Se dará prioridad a proyectos que generen empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible e innovación. Se otorgarán beneficios adicionales a las empresas que contraten a personas de grupos vulnerables y a las que inviertan en departamentos con mayores índices de desempleo o pobreza.
-
Talento y tecnología: El plan incluye un programa para atraer talento calificado extranjero mediante estímulos tributarios y un régimen simplificado para la importación de insumos y equipos por parte de mipymes de base científico-tecnológica.
-
Vivienda promovida: El MEF asumirá la gestión de la vivienda promovida, considerándola una herramienta clave para la inversión y la generación de empleo. Se incentivará su desarrollo en los departamentos más necesitados, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).
Beneficios específicos para empresas
El nuevo esquema de incentivos está diseñado para impactar a diferentes escalas de inversión:
-
Para mipymes: Se elimina el límite de inversión de 3.500.000 UI (aproximadamente 500.000 dólares) y se otorga un beneficio adicional de 15 puntos porcentuales de IRAE y dos años extra para su utilización.
-
Para grandes inversiones: Proyectos de más de 30 millones de dólares podrán obtener una exoneración del 100% de IRAE, siempre que cumplan con los indicadores de empleo e innovación definidos y comiencen su ejecución antes del 31 de diciembre de 2027.
Con estas medidas, el gobierno busca trazar un rumbo claro hacia la recuperación económica y sentar las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en todo el país.