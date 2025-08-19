Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Oddone | crecimiento |

Impulso

Gobierno anunció ambicioso plan para reactivar la economía y atraer inversiones

El ministro de economía Gabriel Oddone anunció importantes medidas que impulsará el gobierno para dinamizar la economía uruguaya.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó en la jornada de ayer un paquete de medidas económicas diseñado para impulsar la inversión, agilizar procesos y generar empleo en todo el país. Liderada por el ministro Gabriel Oddone, la iniciativa del gobierno busca modernizar el sistema de incentivos y optimizar la captación de capitales, con un foco especial en las pequeñas y medianas empresas (mipymes) y en grandes proyectos estratégicos.

Oddone, acompañado por la directora nacional de Zonas Francas, Isabella Antonaccio, y el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, destacó que el plan es el resultado de un "camino trazado" y la continuidad de diálogos con diversos actores del sector público y privado.

"No había un énfasis en las mipymes ni en las inversiones importantes. Se acumularon 4.000 proyectos sin resolver y no existía una visión clara sobre cómo estimular la inversión", afirmó el ministro. "Hoy hay una política, una visión de lo que queremos hacer y hacia dónde estamos yendo".

Cinco ejes estratégicos para el crecimiento

Las nuevas políticas se estructuran en torno a cinco pilares clave para la captación de inversiones:

  • Jerarquización: Se crea la Dirección Nacional del Incentivo a la Inversión (Dinaii), una fusión de la Comisión de Aplicación (Comap) y la Dirección Nacional de Zonas Francas. Esta consolidación permitirá "multiplicar hasta por 50 la velocidad de análisis de los proyectos", según Antonaccio.

  • Agilidad: Los procesos de Comap y Zonas Francas se digitalizarán a través de una Ventanilla Única de Inversiones (VUI). Esta plataforma, que se integrará con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), ayudará a eliminar el atraso de años en la resolución de proyectos.

  • Incentivos: Se dará prioridad a proyectos que generen empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible e innovación. Se otorgarán beneficios adicionales a las empresas que contraten a personas de grupos vulnerables y a las que inviertan en departamentos con mayores índices de desempleo o pobreza.

  • Talento y tecnología: El plan incluye un programa para atraer talento calificado extranjero mediante estímulos tributarios y un régimen simplificado para la importación de insumos y equipos por parte de mipymes de base científico-tecnológica.

  • Vivienda promovida: El MEF asumirá la gestión de la vivienda promovida, considerándola una herramienta clave para la inversión y la generación de empleo. Se incentivará su desarrollo en los departamentos más necesitados, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

Beneficios específicos para empresas

El nuevo esquema de incentivos está diseñado para impactar a diferentes escalas de inversión:

  • Para mipymes: Se elimina el límite de inversión de 3.500.000 UI (aproximadamente 500.000 dólares) y se otorga un beneficio adicional de 15 puntos porcentuales de IRAE y dos años extra para su utilización.

  • Para grandes inversiones: Proyectos de más de 30 millones de dólares podrán obtener una exoneración del 100% de IRAE, siempre que cumplan con los indicadores de empleo e innovación definidos y comiencen su ejecución antes del 31 de diciembre de 2027.

Con estas medidas, el gobierno busca trazar un rumbo claro hacia la recuperación económica y sentar las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en todo el país.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar