Gobierno anunció "paso histórico" para proteger derechos de personas con discapacidad.

El director del Área de Discapacidad del Mides, Federico Lezama, adelantó que el Poder Ejecutivo enviará en 2026 un proyecto de ley para crear la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, una instancia supraministerial que se convertirá en el máximo ámbito de definición política en la materia. Además, se conformará una comisión nacional que garantizará la participación directa de la sociedad civil organizada, fortaleciendo la construcción colectiva de las políticas.

Civila también invitó a la reflexión sobre la importancia de la inclusión: "¿Qué sociedad puede querer privarse del aporte del 6,6% de su población?", preguntó ante un auditorio que contó con la presencia del presidente Orsi y varios ministros.

Otros compromisos

Junto con la institucionalización, el plan detalla una serie de compromisos específicos y acciones concretas que impactarán en áreas clave de la vida de las personas con discapacidad, como educación, salud, vivienda y trabajo.

Entre estos compromisos se destacan la incorporación de 300 facilitadores de autonomía en centros educativos y la formación en inclusión educativa junto a la ANEP; la instalación de un centro de rehabilitación física en la región norte y el fortalecimiento del instituto Tiburcio Cachón; la creación de un programa nacional para promover y adecuar viviendas accesibles, así como la ampliación de operadores laborales y programas de empleo con apoyo. También se proyecta la reformulación del decreto sobre el pase libre interdepartamental y la creación de una mesa de turismo accesible.