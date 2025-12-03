El presidente Yamandú Orsi anunció un giro institucional destinado a jerarquizar y consolidar la política pública para proteger los derechos de las personas con discapacidad. La medida central es la creación del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un "hito que tenemos que celebrar", según manifestaron autoridades del Gobierno durante la presentación del primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Nueva institucionalidad
Gobierno anunció "paso histórico" para proteger derechos de personas con discapacidad
En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno presentó una hoja de ruta con las acciones destinadas a reducir las dificultades de esta población.