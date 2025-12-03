Hacete socio para acceder a este contenido

Política Gobierno | discapacidad | compromisos

Nueva institucionalidad

Gobierno anunció "paso histórico" para proteger derechos de personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno presentó una hoja de ruta con las acciones destinadas a reducir las dificultades de esta población.

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi anunció un giro institucional destinado a jerarquizar y consolidar la política pública para proteger los derechos de las personas con discapacidad. La medida central es la creación del Instituto Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un "hito que tenemos que celebrar", según manifestaron autoridades del Gobierno durante la presentación del primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La hoja de ruta presentada este miércoles 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sienta las bases para una estrategia a largo plazo, con miras a 2030, que busca reducir las barreras que enfrentan 197.000 uruguayos, el 6,6% de la población del país, según datos del Censo 2023.

Nueva institucionalidad

El plan presentado no solo implica la creación del Instituto. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, calificó la iniciativa como un "paso histórico" y subrayó que se complementará con un renovado marco de articulación interinstitucional.

El director del Área de Discapacidad del Mides, Federico Lezama, adelantó que el Poder Ejecutivo enviará en 2026 un proyecto de ley para crear la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad, una instancia supraministerial que se convertirá en el máximo ámbito de definición política en la materia. Además, se conformará una comisión nacional que garantizará la participación directa de la sociedad civil organizada, fortaleciendo la construcción colectiva de las políticas.

Civila también invitó a la reflexión sobre la importancia de la inclusión: "¿Qué sociedad puede querer privarse del aporte del 6,6% de su población?", preguntó ante un auditorio que contó con la presencia del presidente Orsi y varios ministros.

Otros compromisos

Junto con la institucionalización, el plan detalla una serie de compromisos específicos y acciones concretas que impactarán en áreas clave de la vida de las personas con discapacidad, como educación, salud, vivienda y trabajo.

Entre estos compromisos se destacan la incorporación de 300 facilitadores de autonomía en centros educativos y la formación en inclusión educativa junto a la ANEP; la instalación de un centro de rehabilitación física en la región norte y el fortalecimiento del instituto Tiburcio Cachón; la creación de un programa nacional para promover y adecuar viviendas accesibles, así como la ampliación de operadores laborales y programas de empleo con apoyo. También se proyecta la reformulación del decreto sobre el pase libre interdepartamental y la creación de una mesa de turismo accesible.

