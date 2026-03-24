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Política Uruguay Impulsa | INEFOP |

Gobierno confirma segunda edición de "Uruguay Impulsa" para 2026 tras alcanzar a más de 5.000 beneficiarios

Tras alcanzar a 5.200 beneficiarios, el Gobierno confirmó la edición 2026 de Uruguay Impulsa, que articula empleo protegido y capacitación técnica.

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Tras el cierre de la primera etapa del programa que capacitó a 5.200 personas en todo el país, las autoridades del gobierno anunciaron la continuidad de la iniciativa laboral para el próximo año. El proyecto destaca por articular el trabajo protegido con la formación técnica de Inefop.

El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la entrega de certificados de la primera edición de Uruguay Impulsa, el programa de oportunidades laborales y capacitación que se desarrolló entre setiembre y diciembre de 2025. Durante el evento, el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, anunció oficialmente que el programa tendrá una segunda edición en 2026.

Un puente hacia el mercado laboral

Arim destacó que la iniciativa logra conectar dos áreas que anteriormente funcionaban de forma aislada: el trabajo protegido y la formación profesional a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (Inefop). Según el jerarca, este cruce de líneas de acción representa una "revolución de las cosas simples", enfocada en generar oportunidades reales de empleo.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, valoró la herramienta como un paso intermedio necesario:

"No es la respuesta definitiva al empleo que buscamos, pero es una herramienta que otorga la posibilidad de salir a buscar trabajos más dignos y en condiciones decorosas".

Impacto social y cifras clave de 2025

La primera edición dejó datos significativos sobre el perfil de los participantes y sus logros educativos:

  • Alcance: 5.200 personas participaron en todo el territorio nacional.

  • Educación: 26 participantes lograron culminar el Ciclo Básico y 1.500 continúan capacitándose en Inefop durante este 2026.

  • Contexto familiar: Casi el 50% de los beneficiarios tiene hijos menores de 18 años, y un 18% tiene hijos menores de 3 años.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, subrayó que la edición incorporó perspectivas de género y cuidados, fundamentales para que las familias con niños pequeños pudieran sostener la participación en el programa.

Detalles y funcionamiento del programa

Uruguay Impulsa fue creado bajo la Ley n.° 20.417 con el fin de proporcionar ingresos temporarios a personas desempleadas. Sus pilares operativos incluyen:

  • Carga horaria: 6 horas diarias (5 días a la semana).

  • Facilidades para cuidados: Madres con hijos de hasta 3 años cuentan con una jornada reducida de 4 horas, percibiendo la misma retribución.

  • Formación: El 20% del tiempo total se destina exclusivamente a capacitación técnica.

  • Financiamiento: Es un esfuerzo conjunto compuesto por el Gobierno nacional (65%), Inefop (19%) y los gobiernos departamentales (16%).

La iniciativa recoge la experiencia previa de programas como "Oportunidades Laborales" y los "Jornales Solidarios" implementados durante la pandemia, pero con un fuerte énfasis en la capacitación para la reinserción permanente.

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