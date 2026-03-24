Gobierno confirma segunda edición de "Uruguay Impulsa" para 2026 tras alcanzar a más de 5.000 beneficiarios

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, valoró la herramienta como un paso intermedio necesario:

"No es la respuesta definitiva al empleo que buscamos, pero es una herramienta que otorga la posibilidad de salir a buscar trabajos más dignos y en condiciones decorosas".

Impacto social y cifras clave de 2025

La primera edición dejó datos significativos sobre el perfil de los participantes y sus logros educativos:

Alcance: 5.200 personas participaron en todo el territorio nacional.

Educación: 26 participantes lograron culminar el Ciclo Básico y 1.500 continúan capacitándose en Inefop durante este 2026.

Contexto familiar: Casi el 50% de los beneficiarios tiene hijos menores de 18 años, y un 18% tiene hijos menores de 3 años.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, subrayó que la edición incorporó perspectivas de género y cuidados, fundamentales para que las familias con niños pequeños pudieran sostener la participación en el programa.

Detalles y funcionamiento del programa

Uruguay Impulsa fue creado bajo la Ley n.° 20.417 con el fin de proporcionar ingresos temporarios a personas desempleadas. Sus pilares operativos incluyen:

Carga horaria: 6 horas diarias (5 días a la semana).

Facilidades para cuidados: Madres con hijos de hasta 3 años cuentan con una jornada reducida de 4 horas, percibiendo la misma retribución.

Formación: El 20% del tiempo total se destina exclusivamente a capacitación técnica.

Financiamiento: Es un esfuerzo conjunto compuesto por el Gobierno nacional (65%), Inefop (19%) y los gobiernos departamentales (16%).

La iniciativa recoge la experiencia previa de programas como "Oportunidades Laborales" y los "Jornales Solidarios" implementados durante la pandemia, pero con un fuerte énfasis en la capacitación para la reinserción permanente.