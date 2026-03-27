Oportunidades clave

Intendencia de Canelones y TUMO impulsan programa gratuito en tecnologías creativas

El programa está desrtinado a jóvenes de entre 12 y 18 años y ofrecerá formación en áreas como programación, animación, diseño, música, inteligencia artificial generativa y robótica.

Intendencia de Canelones y TUMO impulsan programa gratuito en tecnologías creativas.

Intendencia de Canelones y TUMO impulsan programa gratuito en tecnologías creativas.

 Alvaro Portillo
La Intendencia de Canelones firmó una alianza con TUMO Uruguay para apoyar el desarrollo de un programa internacional de formación en tecnologías creativas, que instalará en el país su primer centro educativo dirigido a adolescentes.

El espacio funcionará en el entorno del Aeropuerto Internacional de Carrasco y ofrecerá formación extracurricular gratuita para jóvenes de entre 12 y 18 años en áreas como programación, animación, diseño, música, inteligencia artificial generativa y robótica.

Oportunidades clave

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, valoró la iniciativa y señaló que “este tipo de proyectos generan oportunidades para los jóvenes de Canelones que serán clave para su futuro. Impulsar la innovación es un eje central de nuestra gestión y esta alianza es prueba de ello”.

Sobre TUMO

TUMO es un programa educativo originario de Armenia que actualmente funciona en distintas ciudades del mundo y que propone un modelo de aprendizaje en tecnologías creativas fuera del ámbito educativo formal. En Uruguay, el proyecto es impulsado por Aeropuertos Uruguay y Corporación América Airports, y cuenta además con una alianza estratégica con Ceibal para su instalación.

Desde TUMO Uruguay, su directora general, Carolina Gutiérrez, destacó el respaldo institucional y consideró que el apoyo del gobierno departamental contribuye a consolidar el proyecto. "Contar con su respaldo y visibilidad demuestra que este proyecto es relevante y que puede marcar una diferencia en el futuro de los jóvenes”.

