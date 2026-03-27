La Intendencia de Canelones firmó una alianza con TUMO Uruguay para apoyar el desarrollo de un programa internacional de formación en tecnologías creativas, que instalará en el país su primer centro educativo dirigido a adolescentes.
Intendencia de Canelones y TUMO impulsan programa gratuito en tecnologías creativas
El programa está desrtinado a jóvenes de entre 12 y 18 años y ofrecerá formación en áreas como programación, animación, diseño, música, inteligencia artificial generativa y robótica.