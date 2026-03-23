Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 km de la frontera

De acuerdo a la ley aprobada, el descuento es de 32% del IMESI en los primeros 20 kilómetros desde la frontera, y se reduce a la mitad (16%) en el siguiente tramo de 40 kilómetros, hasta llegar a los 60.

Además, Orsi anunció que se extenderá al litoral con Argentina la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo. Este beneficio funciona ya en la frontera con Brasil y ahora se extiende al litoral con Argentina.