El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este lunes que a partir del 1° de mayo el descuento del Impuesto Específico Interno (IMESI) en el pago de combustibles se extenderá a todas las estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera, tanto con Argentina como con Brasil.
Desde el 1° de mayo
Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 km de la frontera
El mandatario anunció que a partir del 1° de mayo el descuento del IMESI en el pago de combustibles se extenderá a todas las estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera con Argentina y Brasil.