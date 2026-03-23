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Política Orsi | frontera | combustibles

Desde el 1° de mayo

Orsi anunció rebaja del IMESI en combustibles hasta 60 km de la frontera

El mandatario anunció que a partir del 1° de mayo el descuento del IMESI en el pago de combustibles se extenderá a todas las estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera con Argentina y Brasil.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

Presidente de la República, Yamandú Orsi.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este lunes que a partir del 1° de mayo el descuento del Impuesto Específico Interno (IMESI) en el pago de combustibles se extenderá a todas las estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera, tanto con Argentina como con Brasil.

Detalles sobre el descuento del IMESI y los beneficiarios

Esta noticia está relacionada con la ley aprobada a comienzos de marzo que habilitó al Poder Ejecutivo a extender la franja vigente de 20 kilómetros hasta un máximo de 60 kilómetros.

En ese sentido, Orsi anunció este lunes en conferencia de prensa que optó por utilizar el máximo habilitado, por lo que todas las estaciones que estén ubicadas hasta 60 kilómetros de la frontera tendrán el descuento del IMESI en la venta de combustibles.

De acuerdo a la ley aprobada, el descuento es de 32% del IMESI en los primeros 20 kilómetros desde la frontera, y se reduce a la mitad (16%) en el siguiente tramo de 40 kilómetros, hasta llegar a los 60.

Además, Orsi anunció que se extenderá al litoral con Argentina la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo. Este beneficio funciona ya en la frontera con Brasil y ahora se extiende al litoral con Argentina.

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