Gobierno descarta restablecer la metodología de actualización mensual de los combustibles

De todos modos, recordó que las modificaciones se hicieron sobre "el mismo decreto de 2021", por lo que lo que el pedido de "una diferencia de un mes", si bien puede conversarse, no supone un cambio significativo ni que esté en la agenda del gobierno. "Pero se trabaja siempre con informes técnicos, en equipo y dispuestos a conversar", aseguró la ministra.

Pedido de la ARU

Durante el encuentro con Oddone, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, le acercó la posibilidad de cambiar la periodicidad de ajuste de los precios de la nafta y el gasoil como una de las medidas tendientes a mejorar la competitividad de la producción uruguaya. Si bien reconoció el acuerdo con la paramétrica y la transparencia del cálculo, señaló que los productores prefieren la "variabilidad" mensual.

“Queremos que el precio se copie a nivel internacional y absorber si hay subas y si hay bajas. Cuando separás el cálculo, se estabiliza el precio y si hay una baja puntual te la perdés", explicó, y llamó a “poner en agenda cosas estructurales, como el subsidio del supergás y el del boleto en el precio del gasoil productivo”: “Son cosas que no se encaran y que no vemos en agenda”, cuestionó.