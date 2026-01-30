Hacete socio para acceder a este contenido

Fernanda Cardona | ARU |

No se la lleva

Gobierno descarta restablecer la metodología de actualización mensual de los combustibles

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que no está previsto dar lugar al pedido de la Asociación Rural del Uruguay.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, descartó la posibilidad de que el gobierno retome la vieja metodología de actualización de los precios de los combustibles, que implicaba la actualización mensual de los valores; y aseguró que el cálculo actual da "certidumbre" y "estabilidad".

Poco duró el pedido que el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, le acercó al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, respecto de volver a la fijación de precios mes a mes, como ocurrió en el gobierno de Luis Lacalle Pou, desde la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Apenas un día después de aquella reunión, Cardona descartó que, al menos de momento, se considere dar marcha atrás en este aspecto.

“Fuimos claros con el ministro Oddone cuando anunciamos este trabajo. Ahora vamos a cerrar el año que es lo que corresponde, ver cuáles fueron los resultados de eso. Creemos que la metodología que anunciamos es más transparente, da certidumbre, da estabilidad en los precios, y, como dijimos, en abril, o mayo, veremos cuál fue la cadencia del año y veremos si se tiene que proponer algo”, consideró, en diálogo con la prensa.

De todos modos, recordó que las modificaciones se hicieron sobre "el mismo decreto de 2021", por lo que lo que el pedido de "una diferencia de un mes", si bien puede conversarse, no supone un cambio significativo ni que esté en la agenda del gobierno. "Pero se trabaja siempre con informes técnicos, en equipo y dispuestos a conversar", aseguró la ministra.

Pedido de la ARU

Durante el encuentro con Oddone, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, le acercó la posibilidad de cambiar la periodicidad de ajuste de los precios de la nafta y el gasoil como una de las medidas tendientes a mejorar la competitividad de la producción uruguaya. Si bien reconoció el acuerdo con la paramétrica y la transparencia del cálculo, señaló que los productores prefieren la "variabilidad" mensual.

“Queremos que el precio se copie a nivel internacional y absorber si hay subas y si hay bajas. Cuando separás el cálculo, se estabiliza el precio y si hay una baja puntual te la perdés", explicó, y llamó a “poner en agenda cosas estructurales, como el subsidio del supergás y el del boleto en el precio del gasoil productivo”: “Son cosas que no se encaran y que no vemos en agenda”, cuestionó.

