Árbitros de fútbol advierten con tomar medidas ante la falta de avances con la AUF

Advertencia a futuros compradores de los derechos del fútbol

Ante la actual comercialización de derechos por parte de la AUF, la gremial ha sido enfática en advertir a los potenciales adquirentes de derechos de televisión y explotación comercial que no cuentan con la autorización legal de los árbitros para el uso de su imagen.

Posibles medidas de fuerza

Debido a la negativa de la AUF a concretar reuniones formales, AUDAF declaró que se reserva el derecho a tomar las medidas que correspondan en defensa de sus afiliados. El comunicado concluye con un llamado urgente a la AUF para gestionar el conflicto bajo principios de buena fe y convocar a una reunión formal de carácter inmediato.