Árbitros de fútbol advierten con tomar medidas ante la falta de avances con la AUF

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) ha emitido un comunicado oficial manifestando su malestar ante la falta de avances en la negociación por los derechos de imagen de sus agremiados con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
Falta de diálogo y reclamos históricos
Según el documento emitido con fecha 29 de enero, la gremial solicitó formalmente una reunión con el Presidente de la AUF el pasado 9 de enero de 2026 para definir la situación de los derechos de imagen, sin obtener una respuesta satisfactoria hasta el momento.
Este conflicto no es nuevo; AUDAF recuerda que las reivindicaciones por estos derechos se mantienen desde hace "larga data". En 2018, la gremial ya había citado a la AUF a una instancia de conciliación. Actualmente, persiste un reclamo judicial por "Daños y perjuicios" iniciado por más de 60 árbitros contra Tenfield SA, el cual continúa en trámite bajo el expediente IUE 2-12612/2019.
Advertencia a futuros compradores de los derechos del fútbol
Ante la actual comercialización de derechos por parte de la AUF, la gremial ha sido enfática en advertir a los potenciales adquirentes de derechos de televisión y explotación comercial que no cuentan con la autorización legal de los árbitros para el uso de su imagen.
Posibles medidas de fuerza
Debido a la negativa de la AUF a concretar reuniones formales, AUDAF declaró que se reserva el derecho a tomar las medidas que correspondan en defensa de sus afiliados. El comunicado concluye con un llamado urgente a la AUF para gestionar el conflicto bajo principios de buena fe y convocar a una reunión formal de carácter inmediato.