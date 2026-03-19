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Política estrategia | Riego |

Compromiso

Gobierno impulsa Estrategia Nacional de Riego y anuncia medidas de alivio para el sector agropecuario

Orsi impulsa una Estrategia Nacional de Riego y el MGAP anuncia medidas financieras inéditas ante la emergencia hídrica en la Expoactiva 2026.

Gobierno lanza estrategia de riego

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Caras y Caretas Diario

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó este miércoles 18 la apertura de una nueva edición de la Expoactiva Nacional. Durante su discurso, el mandatario definió la consolidación de una Estrategia Nacional de Riego como un compromiso país que trasciende al Poder Ejecutivo, involucrando a gobiernos departamentales, empresas públicas y al sector privado.

Innovación y estrategia de riego

Orsi destacó que la actual coyuntura climática obliga a acelerar procesos de mejora tecnológica. "Nos planteamos dar un paso en una Estrategia Nacional de Riego que sea efectiva", afirmó, señalando al sector arrocero como el referente histórico en esta materia.

Asimismo, el mandatario hizo hincapié en la sanidad animal, particularmente en el combate a la garrapata, como uno de los ejes centrales de la agenda de innovación agropecuaria del Gobierno para fortalecer la competitividad del sector.

Paquete de medidas ante la emergencia hídrica

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, informó sobre el alcance de la emergencia agropecuaria, que actualmente abarca a todos los departamentos al sur del Río Negro, además de seccionales específicas en Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo.

Para mitigar los efectos de la sequía, el Gobierno implementó una serie de beneficios financieros calificados como "inéditos" por el secretario de Estado:

  • Líneas de Crédito BROU: Disponibilidad de fondos específicos para la compra de ración.

  • Garantías SIGA: El Sistema Nacional de Garantías ofrecerá un apalancamiento del 70% con plazos de hasta cuatro años y una tasa de comisión reducida al 0,6% (frente al 2,5% - 5,5% habitual).

  • Flexibilidad Bancaria: El BCU autorizó prórrogas de hasta 180 días en créditos vigentes sin afectar la calificación crediticia de los productores.

  • Alivio Fiscal: El MEF permitirá el uso de certificados para descontar impuestos de la DGI en la compra de gasoil.

  • Pequeños Productores: Microfinanzas del BROU otorgará créditos donde el MGAP subsidiará la mayor parte de los intereses.

Infraestructura vial para Soriano

Finalmente, el ministro Fratti anunció la priorización de obras viales estratégicas para la logística de granos en la región. Destacó la conclusión del proyecto ejecutivo para el bypass de la ciudad de Dolores, así como intervenciones financiadas en las rutas 96, 105 y 97, facilitando la conexión hacia Nueva Palmira y el sur del país.

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