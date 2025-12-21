Maldonado invertirá casi $20 millones para reforzar la seguridad en la temporada de verano

El plan Hora Ciudad y su valor para la seguridad

El programa Hora Ciudad fue implementado por primera vez en 2011 y desde entonces se ha consolidado como una herramienta clave para coordinar acciones entre la Intendencia y los distintos organismos nacionales vinculados a la seguridad. En su año inaugural, la inversión había alcanzado los 23 millones de pesos, marcando el inicio de una política sostenida de apoyo durante la temporada estival.

Desde el área de Comunicaciones de la Intendencia destacaron que la seguridad es un factor determinante para que Maldonado sea elegido como destino turístico, al tiempo que subrayaron su impacto directo en la calidad de vida de los residentes. En ese sentido, señalaron que el refuerzo de recursos contribuye a “mantener los niveles de seguridad y convivencia que caracterizan al departamento”.

Con esta inversión, las autoridades buscan afrontar el incremento poblacional propio del verano y garantizar un entorno seguro tanto para visitantes como para quienes viven en Maldonado durante todo el año.