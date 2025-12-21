Maldonado invertirá casi $20 millones para reforzar la seguridad en la temporada de verano

La Intendencia de Maldonado destinará casi 20 millones de pesos para fortalecer los operativos de seguridad durante la próxima temporada de verano, en el marco del plan Hora Ciudad, una estrategia que busca reforzar la prevención y el control en los meses de mayor afluencia turística.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Desde el gobierno departamental se informó que el mayor monto será asignado a la Jefatura de Policía de Maldonado, que recibirá $15.700.000 para ampliar recursos humanos, patrullaje y acciones de vigilancia en todo el departamento. A su vez, la Dirección Nacional de Bomberos contará con $1.500.000, destinados a reforzar la respuesta ante emergencias, especialmente en zonas costeras y de alta concentración de público.
El plan también contempla un aporte de $1.370.000 a la Prefectura Nacional Naval, con foco en la seguridad marítima, la vigilancia de playas y el control de actividades náuticas, mientras que la Dirección Nacional de Policía Caminera recibirá $893.000 para intensificar los controles y la prevención de siniestros viales en rutas y accesos al departamento.
El plan Hora Ciudad y su valor para la seguridad
El programa Hora Ciudad fue implementado por primera vez en 2011 y desde entonces se ha consolidado como una herramienta clave para coordinar acciones entre la Intendencia y los distintos organismos nacionales vinculados a la seguridad. En su año inaugural, la inversión había alcanzado los 23 millones de pesos, marcando el inicio de una política sostenida de apoyo durante la temporada estival.
Desde el área de Comunicaciones de la Intendencia destacaron que la seguridad es un factor determinante para que Maldonado sea elegido como destino turístico, al tiempo que subrayaron su impacto directo en la calidad de vida de los residentes. En ese sentido, señalaron que el refuerzo de recursos contribuye a “mantener los niveles de seguridad y convivencia que caracterizan al departamento”.
Con esta inversión, las autoridades buscan afrontar el incremento poblacional propio del verano y garantizar un entorno seguro tanto para visitantes como para quienes viven en Maldonado durante todo el año.