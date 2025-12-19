Comenzó en Punta del Este la temporada de cruceros 2025-26; confirman que habrá menos barcos

Este viernes 19 de diciembre, a dos días del comienzo del verano, dio inicio oficialmente en Punta del Este la temporada de cruceros. En la ocasión, el ministro de Turismo Pablo Menoni recordó que las divisas por la llegada de visitantes en años anteriores superó los U$S 14 millones.
Menoni aspiró a que no haya una merma de los ingresos, pese que este año serán menos las embarcaciones que llegarán al país. “En Montevideo el año pasado llegaron 113, este año van a llegar 100. A Punta del Este llegaron 47 y van a llegar 39 o 37”, indicó.
Señaló que eso se debe a que los cruceros “vienen tanto a Punta del Este como a Montevideo, si van a Buenos Aires” y el costo para llegar a Buenos Aires es realmente elevado.
En declaraciones a la emisora fernandina FM Gente, Menoni señaló que, al tratarse de cruceros más grandes, no se espera una gran variación en cuanto al número de turistas con respecto al año pasado. Afirmó que el año pasado el turismo de cruceros represento un ingreso de U$S 14.600.000, y que se espera una cifra similar esta temporada.
Cruceros en el puerto
Por su parte, el jefe del puerto de Punta del Este, Carlos Ferreira, dijo a la emisora que las expectativas para la temporada venidera son “las mejores”. Explicó que el puerto “está con un 100% de ocupación” y que la oferta actual no satisface la demanda.
Agregó que la mejora económica reciente de Argentina significó un incremento de la demanda, ya que, según declaro, “50% de los usuarios vienen desde ese lugar”.
Finalmente, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, confirmó las buenas expectativas para este verano, indicando que ya llegó el primer crucero con “más de 2.000 personas, donde ya tienen ómnibus contratados, camionetas, bicicletas, paseos…” destacando las oportunidades e inyección económica que representa este turismo al departamento.