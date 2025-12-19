Comenzó en Punta del Este la temporada de cruceros 2025-26; confirman que habrá menos barcos

En declaraciones a la emisora fernandina FM Gente, Menoni señaló que, al tratarse de cruceros más grandes, no se espera una gran variación en cuanto al número de turistas con respecto al año pasado. Afirmó que el año pasado el turismo de cruceros represento un ingreso de U$S 14.600.000, y que se espera una cifra similar esta temporada.

Cruceros en el puerto

Por su parte, el jefe del puerto de Punta del Este, Carlos Ferreira, dijo a la emisora que las expectativas para la temporada venidera son “las mejores”. Explicó que el puerto “está con un 100% de ocupación” y que la oferta actual no satisface la demanda.

Agregó que la mejora económica reciente de Argentina significó un incremento de la demanda, ya que, según declaro, “50% de los usuarios vienen desde ese lugar”.

Finalmente, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, confirmó las buenas expectativas para este verano, indicando que ya llegó el primer crucero con “más de 2.000 personas, donde ya tienen ómnibus contratados, camionetas, bicicletas, paseos…” destacando las oportunidades e inyección económica que representa este turismo al departamento.