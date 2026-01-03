Hacete socio para acceder a este contenido

Política Pit-Cnt | Venezuela | Estados Unidos

Yankees go home

Gran convocatoria del Pit-Cnt contra el ataque imperialista a Venezuela

Cientos de personas participan de la convocatoria del Pit-Cnt bajo la consigna: "No al ataque imperialista contra Venezuela."

Gran cantidad de personas participan de la convocatoria del Pit-Cnt bajo las consignas: “No a la guerra”, “Respeto a la soberanía de Venezuela y “Solidaridad internacional con el pueblo venezolano” que se realiza en la Plaza Libertad.

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt se declaró en sesión grave y urgente a la vez que convocó a la movilización organizada por la Intersocial Antifascista, que se lleva adelante desde las 18 con una importante cantidad de público.

Apoyo a Venezuela

Cientos de manifestantes con pancartas y banderas se reunieron para expresar su repudio al ataque imperialista de Estados Unidos contra Venezuela. Distintas instituciones socxiales y de derechos humanos hicieron escuchar su voz durante el encuentro en el que se leyeron comunicados y pronunciamientos en contra del ataque militar del gobierno de Nicolás Maduro.

Las manifestaciones se multiplicaron en distintos países del mundo en repudio por el ataque militar de Estados Unidos.

En Argentina, ciudadanos y organizaciones repudiaron las maniobras imperialistas y, mediante carteles y pancartas, manifestaron su rechazo a las intervenciones extranjeras en América Latina, en solidaridad con Venezuela y otros pueblos de la región.

En Chile, movimientos sociales y referentes políticos rechazaron el ataque y alertaron sobre la gravedad de una acción que, afirmaron, vulnera el derecho internacional y amenaza la estabilidad regional.

En México, sectores populares, organizaciones civiles y figuras públicas se pronunciaron en solidaridad con Venezuela y exigieron el cese inmediato de las acciones hostiles contra el país.

En Colombia, colectivos sociales y dirigentes políticos repudiaron la agresión y alertaron sobre las consecuencias que una escalada militar podría tener para la paz regional.

