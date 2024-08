Grupo militar extremista Patria o Muerte responde al Intendente de Canelones

La fiscalía de Toledo tiene por delante la interesante tarea de poder detectar un grupo que además de mantenerse en el anonimato, ahora pasa a la clandestinidad.

Bando Militar N° 31

El texto del Bando Militar que compartimos a continuación está circulando desde la jornada de ayer entre retirados militares y distintas unidades del Ministerio de Defensa.

Vale mencionar una vez mas que el texto fue entregado al Ministro de Defensa Armando Castaingdebat que al igual que su antecesor Javier García aún no ha dado señales de condena de los comunicados.

Bando Militar Nº 31 Cuartel en Purificación.

“ATENCION CAMARADAS, NOS MANDAN A LA KGB Y SUS ESBIRROS”

"El comunicado empieza haciendo referencia a la denuncia del Intendente de Canelones, a su persona y a la de su partido el Partido Comunista expresando: "Camaradas, a través de este medio los ponemos en situación, hemos sido denunciados en por un Comunista ( ojo no es de los que fueron hacer cursos al KOMSOMOL o la Patricio Lumumba en la derrotada URSS), un cuadro aburguesado y mediocre del P.C.U, en los juzgados que responden al PCU, pero les decimos que nos causa risa, y que lea un poco de historia, porque en este país los patriotas de las FF.AA. (actualmente presos políticos injustamente detenidos) impidieron que comunistas como este “cuadro”, lo convirtieran en una Venezuela o una Cuba, capaz que no se enteró que los Comunistas Uruguayos entrenados en la URSS y con armas y dinero recibidos de las embajadas de URSS y de Checoslovaquia , se entregaron sin tirar un tiro (las llamadas Centurias , militantes de cartón), entregados principalmente por su propio Secretario General Rodney Arismendi , que cambio el “fichero” por un pasaje a Moscú, o los que “cuadros” que entregaban a otros, sino pregúntenle al C/N Larcebeau y a C/N Trocoli, que los tenían “cantando en coro” en el FUSNA. En la historia de los propios Partidos Comunistas, el PCU es reconocido por su cobardía y son después del PC de Bolivia que entregó al Che, de los peores, anda viendo y pregúntale a Valenti (cuadro aburguesado y traficante de diamantes de Angola) que te cuente los que le pasó a la Seccional 20 por meterse con las FF.AA".

Siguiendo con la paranoica teoría de que los restos hallados de detenidos desaparecidos fueron plantados, fundamentan su teoría: " No nos vengan que encuentran cuerpos porque alguien les dejo una nota en una iglesia, si sabemos bien que plantan los huesos en época de elecciones y después mandan a sus propios laboratorios para que les digan quien es y poder cobrar las pensiones, si quieren saber la “Verdad”, porque no le preguntan a los que tienen los archivos ocultos, vayan al proyecto Cruzar, financiado por la Universidad de la Republica y la organización de Familiares".

Seguiremos jodiendo

El comunicado va dirigido directamente al autor de estos artículos y a los que ellos creen son nuestras fuentes, mencionando en el agravio a Juan Raúl Ferreira, pero como así los antropólogos siguen buscando en el lugar que "fuentes militares" dicen esta equivocados, nosotros en la medida que generamos molestias, es una afirmación de que vamos por el buen camino.

Expresan en esa parte de su comunicado: "A los traidores del ex General Rodolfo Alvares que sabemos bien quien es y a quien responde (integrantes de la cuarta dirección del PCU, logia nueva 1815, los jueves de noche se juntan en el Club de Pesca Armonía), y a su amigo este seudo periodista de cuarta Pose, que se deje de joder y que vaya a investigar a su amigo Juan Raul, que le pregunte que ocurrió con los lingotes de oro que les robaron a los tupas (alguna plata que se gastó con su “novio” en el exilio)"

El comunicado termina anunciando su pase ala clandestinidad, y ahora solo cabe esperar por la acción de la fiscalía de Toledo y a quienes en su momento fueron sindicados como integrantes de éste grupo.

"Camaradas, pasaremos a la clandestinidad y extremaremos nuestras medidas de seguridad (Guardia a las Armas !!!), a la vez que reafirmamos nuestro compromiso para la liberación de nuestros Prisioneros Políticos y no vamos a permitir que toquen a nuestro Batallón de Paracaidistas Nº 14, como lo hicieron con el 13 de Infantería u otras Unidades Militares".

Comunicado sin editar

Bando Militar Nº 31 Cuartel en Purificación.

“ATENCION CAMARADAS, NOS MANDAN A LA KGB Y SUS ESBIRROS”

"Camaradas, a través de este medio los ponemos en situación, hemos sido denunciados en por un Comunista ( ojo no es de los que fueron hacer cursos al KOMSOMOL o la Patricio Lumumba en la derrotada URSS), un cuadro aburguesado y mediocre del P.C.U, en los juzgados que responden al PCU, pero les decimos que nos causa risa, y que lea un poco de historia, porque en este país los patriotas de las FF.AA. (actualmente presos políticos injustamente detenidos) impidieron que comunistas como este “cuadro”, lo convirtieran en una Venezuela o una Cuba, capaz que no se enteró que los Comunistas Uruguayos entrenados en la URSS y con armas y dinero recibidos de las embajadas de URSS y de Checoslovaquia , se entregaron sin tirar un tiro (las llamadas Centurias , militantes de cartón), entregados principalmente por su propio Secretario General Rodney Arismendi , que cambio el “fichero” por un pasaje a Moscú, o los que “cuadros” que entregaban a otros, sino pregúntenle al C/N Larcebeau y a C/N Trocoli, que los tenían “cantando en coro” en el FUSNA. En la historia de los propios Partidos Comunistas, el PCU es reconocido por su cobardía y son después del PC de Bolivia que entregó al Che, de los peores, anda viendo y pregúntale a Valenti (cuadro aburguesado y traficante de diamantes de angola) que te cuente los que le pasó a la Seccional 20 por meterse con las FF.AA.

A los traidores del ex General Rodolfo Alvares que sabemos bien quien es y a quien responde (integrantes de la cuarta dirección del PCU, logia nueva 1815, los jueves de noche se juntan en el Club de Pesca Armonía), y a su amigo este seudo periodista de cuarta Pose, que se deje de joder y que vaya a investigar a su amigo Juan Raul, que le pregunte que ocurrió con los lingotes de oro que les robaron a los tupas (alguna plata que se gastó con su “novio” en el exilio). No nos vengan que encuentran cuerpos porque alguien les dejo una nota en una iglesia, si sabemos bien que plantan los huesos en época de elecciones y después mandan a sus propios laboratorios para que les digan quien es y poder cobrar las pensiones, si quieren saber la “Verdad”, porque no le preguntan a los que tienen los archivos ocultos, vayan al proyecto Cruzar, financiado por la Universidad de la Republica y la organización de Familiares.

Camaradas, pasaremos a la clandestinidad y extremaremos nuestras medidas de seguridad (Guardia a las Armas !!!), a la vez que reafirmamos nuestro compromiso para la liberación de nuestros Prisioneros Políticos y no vamos a permitir que toquen a nuestro Batallón de Paracaidistas Nº 14, como lo hicieron con el 13 de Infantería u otras Unidades Militares.

“GRUPO PATRIA O MUERTE”- “HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE”