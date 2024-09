Gustavo Penadés en caída libre

Se fueron sucediendo, una tras otra, cinco audiencias, en las que Penadés concurrió a la calle Juan Carlos Gómez en calidad de indagado. Siempre repetía lo mismo. Palabra más, palabra menos, decía a los periodistas “soy inocente y no me arrepiento de nada, estoy tranquilo”. Después agregaba: “Esto es una trama contra mi persona y voy a demostrarlo”.

Juana se entrevistó personalmente en una oportunidad durante este período con Gustavo Penadés. La recibió en su casa del Parque Rodó. Durante la charla, que duró aproximadamente una hora, Penadés intentó infructuosamente convencerla de que había una trama armada para perjudicarlo. Habló del fuego amigo y del fuego enemigo. Con el diario del lunes a la vista, Juana recuerda que Penadés insistió en que estaba armando una investigación paralela para demostrar su inocencia… Nunca imaginamos que esa investigación involucraba policías, funcionarios públicos y cuanto estuviera a su alcance para estafar a la Justicia.

El viernes 10 de octubre del año pasado, Gustavo Penadés fue formalizado por 22 delitos, entre los que se incluye violación, desacato, atentado violento al pudor, distintitas figuras de explotación y abuso sexual de menores en calidad de autor.

Fueron siete largas horas, el viento de la Rambla portuaria se hacía notar. La tecnología ayudaba y uno tras otro los celulares no daban paz. Milagrosamente, a eso de las ocho y algo, llegó a la pantalla de Juana el auto de formalización número 28/97. Y todo cambió. Al día siguiente, el Senado de la República y la Cámara de Diputados lo expulsaron en aplicación de lo que establece el artículo 115 de la Constitución. Desde ese día, cumple prisión preventiva en el centro de reclusión de máxima seguridad de Florida.

A partir de ahí se fueron sucediendo diferentes instancias judiciales. Se le prorrogó ya, en varias oportunidades, la prisión preventiva y declararon nuevas víctimas que tuvieron la valentía de denunciarlo en calidad de prueba anticipada. Ya se ha llevado puestos a seis condenados que reconocieron, en juicio abreviado, su culpabilidad como partícipes de la asociación ilícita pergeñada para estafar a la Justicia.

Las audiencias

Los días lunes 23 y martes 24 de esta semana, se realizaron dos nuevas audiencias del comúnmente llamado “Caso Penadés”. Como adelantó Juana para Caras y Caretas, la semana pasada la Fiscalía solicitó la refomalización del exsenador blanco. Asimismo, pidió la prórroga del plazo para investigar y elevar la carpeta investigativa a la etapa de acusación y juicio oral. La Dra. Alicia Ghione y su equipo también solicitaron a la sede el mantenimiento de la preventiva para Gustavo Penadés y el profesor de historia Sebastián Mauvezín.

El día martes amaneció soleado, caluroso. La audiencia estaba fijada para las 14:30 en la sede de la calle Juan Carlos Gómez. Los PPL (como llaman a los detenidos en la jerga policial) Penadés y Mauvezín llegaron temprano y esperaron en el carcelaje. Una tras otra fueron llegando las defensas de los formalizados, de las víctimas y del equipo fiscal. La barra de los periodistas, que ya somos un club de amigos, que nos saludamos y charlamos después de tantos acampes, quería entrar. Sabíamos de antemano que eran audiencias que no comprometían el debido resguardo a las víctimas. Y a cada uno de los que iba llegando le pedíamos ayuda para convencer a la sede.

La jueza actuante, subrogante de la Dra. Vargas, la Dra. María Noel Odriozola, hizo lugar a nuestro pedido. También se transmitió por YouTube, con cámaras de la Asociación de la Prensa de Uruguay (APU), según convenio firmado oportunamente entre el Poder Judicial y el gremio de la prensa.

La primera audiencia comenzó, a pedido de la Dra. Odriozola, analizando la refomalización del exsenador Gustavo Penadés. Del informe fiscal pudimos enterarnos que Gustavo Penadés comenzó a armar su estrategia de defensa pocas horas después de que Romina Celeste dio su nombre en la entrevista que concedió a Radio Rural.

La mañana de la conferencia de prensa de Gustavo Penadés en la Cámara de Diputados, todos recordamos que amenazó con denunciarla por difamación e injurias. Era una mentira más y van… Por esos días, el inquieto exsenador ya tenía claro la que se le venía. Es más, ya le había pedido colaboración a sus secretarios de toda la vida, a funcionarios de la Corte Electoral, a amigos y a distintos jerarcas, sabiendo lo que le esperaba.

El 25 de mayo del año pasado, Gustavo Penadés declaró por primera vez en la Fiscalía de la Dra. Alicia Ghione. Antes de hacerlo, exigía datos sobre distintos menores a funcionarios de la Corte Electoral de su confianza. Después viene su vinculación con el hoy condenado exfuncionario del Poder Legislativo y del Parlasur, con el exdirector del Comcar Tarocco, y varios policías que, uno tras otro, son reclutados para ayudar al amigo.

Gustavo Penadés no llegó a la Fiscalía ligero de equipaje. Ya había iniciado su investigación paralela, amparado en su condición de senador del partido de gobierno y hombre fuerte del poder político desde hace más de 25 años. En una conversación que surge del entrecruzamiento de los teléfonos entre los hoy condenados y Penadés, se conocen frases como: “Hay que ayudar al amigo”, “la plata no importa”, “está en juego el honor de Gustavo”.

La Dra. Alicia Ghione nos contó también en su informe que llegaron a prometerle una casa a Tarocco para que siguiera a una de las víctimas, Jonathan Mastropierro, y nos ilustró sobre la plata que gastaba el hombre, como decía el hoy condenado Cuiñas, 150 dólares a cada uno de los policías, cada tanto, para mantenerlos motivados. Además del dinero que desembolsaba Penadés para comprarle ropa al “galán”, como le decían al expolicía Federico Rodríguez, cuya función esencial era seguir y conquistar a Mastropierro.

Mientras la Dra. Ghione nos relataba sus argumentos para solicitar la reformalización del exsenador del Partido Nacional, las defensas de los formalizados se abanicaban y Penadés tomaba Coca Cola light. La verdad, está más flaco, su pantalón beige de pana y su clásico cárdigan inglés celeste cielo le quedan grandes. Dicen que extraña los litros de Coca light que tomaba por día. En el Penal de Florida no le permiten tomar refrescos. Tal vez sea por eso que la Dra. Robatto, en las audiencias, lo malcría un poco, y cada vez que hay un cuarto intermedio le compra refrescos light que el exsenador disfruta con desesperación.

El Dr. Homero Guerrero, que en la primera audiencia quedó agotado y llegó a cabecear, defendió lo indefendible. Y la Dra. Robatto, reconociendo el trabajo de la Fiscalía, intentó sin éxito reforzar la teoría de que Penadés estaba deprimido y, por eso, pidió ayuda a algunos amigos para intentar conocer a las víctimas que lo habían denunciado. Sin perjuicio de ello, sostiene la defensa que, si bien Penadés estaba abrumado, todo lo que vino después fue una iniciativa personal del hoy condenado Diego Cuiñas.

La Dra. María Noel Odriozola aceptó el pedido de la Fiscalía y, como había adelantado Juana para Caras y Caretas, Penadés fue reformalizado por actos de corrupción agravados por su condición de funcionario público y por integrar la asociación ilícita que ya tiene seis condenados en juicios abreviados.

La tarde iba avanzando y la Fiscalía expuso sus argumentos para solicitar la prórroga del plazo para dar comienzo al juicio oral y público. El problema esencial radica, según la Dra. Ghione, en la información a estudiar. A vía de ejemplo, nos dijo que el celular de Penadés tiene 28 mil fotos, 200 mil el de Tarocco y 12.859 páginas la lectura de los chats del exsenador blanco hasta el 28 de agosto del año pasado, día en que se le incautó.

A eso hay que agregarle el estudio de distintas computadoras incautadas y los chats del entrecruzamiento de datos de los celulares de los policías condenados. La Dra. Laura Robatto, defensora de Gustavo Penadés, no desconoce el esfuerzo de la Fiscalía, pero insiste en que trepó el muro equivocado. Como le gusta decir a Juana, con el diario del lunes en la mano y lo dispuesto por la Dra. María Noel Odriozola, la Fiscalía trepó el muro correcto. Penadés y Mauvezín seguirán siendo investigados hasta el 10 de junio de 2025.

Cuando comenzaba el tercer tema objeto de la citación, la jueza subrogante hizo algo saludable. Suspendió la audiencia hasta el día siguiente a las 14 horas. En términos deportivos, tenísticos, podríamos decir que el primer tiempo terminó 2 arriba la Fiscalía. Pero es una simplificación injusta porque hay víctimas que esperan algo más que un resultado deportivo.

El martes a la misma hora y en el mismo lugar arrancamos la segunda audiencia. Los periodistas nos saludamos, como un grupo de compañeros que se ven a diario, comparten café, las galletitas y se prestan el cargador para sacar del apuro al colega. Lo esencial en la tarde del martes fue definir el régimen de preventiva para los formalizados Penadés y Mauvezín.

En esta audiencia, más allá de las acaloradas defensas llevadas adelante por el Dr. Guerrero, la Dra. Robatto y la Dra. Abracinskas, lo diferente fue que Penadés lloró. En estas dos oportunidades, el exsenador no habló, se limitó a intercambiar alguna opinión con sus abogados, pero cuando veía que la posibilidad de volver a su domicilio era cada vez menor, lloró sin ocultarse, lo vimos todos, pero no sirvió o no alcanzó.

El Dr. Williman, representante de las víctimas, insistió en que el riesgo de concederle la domiciliaria a Penadés está latente. La Dra. Odriozola cree lo mismo y dispuso prorrogar la preventiva vigente para ambos formalizados hasta el 6 de febrero del 2025 a las 20 horas.

Así transcurrió un nuevo capítulo en la sede la calle Juan Carlos Gómez, del caso Penadés. Ahora vendrán las apelaciones y los análisis para cada una de las partes. Mientras tanto, Penadés sigue sumando delitos, seguirá trabajando en la huerta del Penal de Florida, no participará en las elecciones nacionales y esperará los resultados tras las rejas.

Como dice Juana siempre, el caso Penadés sigue dando tela para cortar y notas para escribir. Es un caso paradigmático. Quien hasta hace poco tiempo era el principal senador del partido de gobierno, su espada en el Parlamento, hoy acumula 24 delitos en su formalización, que incluye delitos aberrantes contra menores y, como si eso fuera poco, actos de corrupción por haber utilizado el Estado como hacienda propia para estafar a la Justicia.