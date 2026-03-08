Consejo Fiscal asesor del MEF sugiere freno al gasto y pide "ajuste preventivo"

El CFA es tajante al afirmar que no existe espacio fiscal para incrementar el gasto del Estado. Cualquier aumento en un área específica deberá ser compensado obligatoriamente con una reducción equivalente en otro sector del ámbito público.

Lupa sobre el "Diálogo Social"

Los técnicos (Alfonso Capurro, Eduardo Fernández Arias y Jorge Roldós) expresaron especial preocupación por las resoluciones que puedan surgir de las mesas de Diálogo Social. Advierten que expandir coberturas o prestaciones sociales sin contar con un financiamiento permanente provocaría un deterioro estructural e irreversible de las cuentas públicas.

La amenaza de la Rendición de Cuentas

Con la mirada puesta en junio, el Consejo recuerda que, históricamente, estas instancias parlamentarias tienden a ser "expansivas" (de mayor gasto). Por ello, piden "particular cautela" para evitar que el año 2026 comprometa la consolidación fiscal proyectada para 2027.

Sostenibilidad en riesgo

El objetivo de estas recomendaciones es blindar la estabilidad de la deuda pública y asegurar que el déficit no se dispare frente a los riesgos económicos actuales.

En pocas palabras el mensaje asesores al Ejecutivo es de austeridad: Si se gasta más en un lado, se debe recortar en otro, priorizando la salud de la caja por encima de las demandas sociales y políticas.