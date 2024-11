Habló Ache y anunció que no votará a Álvaro Delgado

"Voté a mi partido en primera vuelta. Soy colorada y batllista. Nadie me va a correr por ese lado”, dijo Ache al Semanario Búsqueda. “Justamente como colorada también soy republicana y creo en el Estado de derecho. Los hechos que denuncié son de público conocimiento y no hay dos versiones como han pretendido instaurar, entre otros el candidato blanco, la verdad es una sola”. Y concluyó: “Por esas razones no voy a votar a Álvaro Delgado”.