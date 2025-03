Habló Besozzi, dijo que no hizo nada y que se siente como un preso político

Aseguró que “nunca” pidió “nada a cambio de ninguna gestión”, ni “nunca” preguntó “de qué partido era uno u otro”. “Sentí siempre que lo que hago es de corazón. El valor de todo esto es la honestidad, los buenos valores. Me puedo equivocar, ni que hablar que me equivoco”, prosiguió.

Dice que no cometió delitos

“Sería incapaz, porque tengo bien claro los valores de este mundo, de tocar algo que no es mío”, subrayó, y negó “haber canjeado algo para beneficio propio”.

“Mi viejo decía que hay que devolverle a la sociedad el buen trato que nos han dado como familia. Encontré en la política una herramienta formidable. el poder que nos da la ciudadanía cuando te vota es formidable para hacer el bien”, manifestó.

“Si me querían hacer doler y hacer sentir el fierro, lo hicieron”, subrayó más adelante, y agregó que si bien no sabe cómo terminará su investigación, afirmó: “Solo sé que soy inocente. No toqué nada. No gestioné nada a cambio de nada”.

"Sigo creyendo en a justicia de este país, pero le digo a todo el sistema político ojo, porque lo que me pasó a mi le puede pasar a cualquiera, del presidente para abajo, y no es una amenaza, yo solo soy un paisano", sentenció más adelante.

Está dolido

Dijo sentirse “dolido” y “sentido”. “Me duele que haya periodistas en Montevideo que digan ‘¿qué votan en Soriano?’”, cuestionó Besozzi, quien respondió que en el departamento se vota gente trabajadora para superar “día y noche” las “crisis”.

“Siempre dentro de la ley, dentro de la norma”, sostuvo.

Besozzi anunció que va a ser candidato y hará campaña desde su casa. "Voy a trabajar desde acá, a mí que no me gusta la tecnología. Me voy a aggiornar con jóvenes que saben de eso y que siempre me ayudaron, pero me van a tener que ayudar mucho más porque no puedo salir ni hasta el portón", dijo.

"La justicia dirá si soy culpable de algo, yo creo que no soy culpable de nada. De a ratos me siento un preso político", sentenció.

Advirtió que "si se mezcla lo judicial y lo político, ahí vamos a estar en una crisis el país entero":

"Hay que trabajar sobre esto, porque van a terminar presos todos los intendentes, todos los secretarios generales, todos los que hacemos trámites, de buena fe", remarcó y aclaró que le dijo esta advertencia al presidente Yamandú Orsi en una conversación telefónica.