El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado este lunes acerca de la salud mental e hizo referencia a dos de los casos que conmovieron al país en los últimos días; la mujer policía que se tiró del balcón con su hija, y el militar retirado que asesinó a su hija.
índices preocupante
"Hay que hacer un mea culpa" dijo Orsi sobre el problema de la salud mental
"El tema de salud mental es nacional y los suicidios son un problema nacional", dijo Orsi y agregó que "como sociedad y Estado somos responsables".