Política

índices preocupante

"Hay que hacer un mea culpa" dijo Orsi sobre el problema de la salud mental

"El tema de salud mental es nacional y los suicidios son un problema nacional", dijo Orsi y agregó que "como sociedad y Estado somos responsables".

Yamandú Orsi se refirió a la problemática de la salud mental.

Yamandú Orsi se refirió a la problemática de la salud mental.

 Foto: Presidencia
"El tema de salud mental es nacional y los suicidios son un problema nacional", expresó el mandatario en rueda de prensa tras el acto por el bicentenario de la independencia. Agregó que los índices "son más preocupantes" en algunos trabajos y puso como referencia a la Policía.

Respecto a la mujer policía que se tiró del balcón con su hija en brazos, el presidente calificó como "terrible el caso" y se cuestionó sobre cuánto el Estado estaba atendiendo esa situación, ya que "hace años que había una certificación médica".

"Somos responsables como sociedad y desde el Estado", aseguró Orsi quien además llamó a hacer un "mea culpa" sobre estos casos. "Falta mejorar las políticas públicas, sin duda", afirmó.

