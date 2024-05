Heber sobre Cal: "No viajé con él dos veces a Colombia y a Paraguay"

"Es necesario saber que se debe tener buenas relaciones con quien ofrece y dice que va a hacer inversiones", explicó Heber en la comisión.

Por otra parte, aclaró que Cal nunca habló de amenzas sino de insultos recibidos por Aguiar; al tiempo que aclaró que la denuncia formal sobre los policías en actividad que trabajaban como guardias del empresario cannábico la el sindicato policial y no el diputado cabildante.

Asimismo, afirmó que luego de consultar a Julio Pioli, el exjererca policial le dijo: "No tengo contacto con el señor Aguiar salvo el formal que debo tener con todos los empresarios en la jefatura".

En tanto, Heber aseguró no conocer personalmente a Aguiar, aunque dijo que "por ahí tengo una foto dándole la mano porque como nos las sacamos todos los días no sabría decir si en algún momento me lo presentaron".

Heber apuntó a Sebastián Cal sobre sus vínculos y viajes con Gonzalo Aguiar

"Si el tipo era un delincuente", como afirmó Cal, entonces, "¿por qué no lo denunció?", cuestionó el senador nacionalista.

"Si (Cal) tiene una situación complicada por relaciones entre privados es otro tema", señaló.

Además, Heber se refirió a los señalamientos de Cal sobre los vínculos de Aguiar con el Herresrismo. "El herrerismo soy yo, perdonen que lo diga, soy su presidente y no lo conozco", expresó en la comisión.

"No viajé con él dos veces a Colombia ni dos veces a Paraguay. Quien tenía conocimiento del señor Aguiar era el diputado Cal", dijo Heber.