Embed Disculpá @PedroBordaberry , el último gran ministro del interior no fue colorado. Formó parte de este gobierno y se llamaba Jorge Larrañaga. https://t.co/TjMCvJGzH8 — Jorge Larrañaga Vidal (@LarraJorge) October 4, 2024

Otra de las que se sumó a las críticas a Bordaberry fue la exnacionalista Gabriela Fossati hoy en filas coloradas. La exfiscal consideró “inexplicable que no haya hecho referencia al Guapo, no comparto. Por eso el cambio dentro del Partido Colorado es Ojeda y no él, lista 25, porque es colorado pero coalicionista, y es el que nos recibe con el mejor trato a blancas como yo o cabildantes como Capillera. Jorge fue el 1” destacó.