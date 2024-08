Ignacio Errandonea: "Los militares siguen mintiendo, han mentido toda la vida"

“Tenemos documentado, por ejemplo, que microfilmaron, pero microfilmaron no en el período de la dictadura, no… microfilmaron (esos archivos) desde 1983 hasta por lo menos 2004. Si hay un rollo número uno y hay un rollo 3074, por ejemplo, (tenemos que) saber cuántos rollos hay. Conocemos menos de la mitad, ¿dónde está el resto? Y no nos dan respuesta, y el poder político lo permite, no le exige la respuesta. Sabemos de otros archivos que existen, y con (estos) también pasa lo mismo”.

Las Fuerzas Armadas “se deben al país”, enfatizó Errandonea. “Si hay una exigencia de la presidencia, (ellos) deben entregar todo, deben acatar órdenes”.

Enterramiento individual

Alicia Lusiardo, jefa del equipo de antropólogos que está trabajando en el Batallón de Toledo, informó que se trata del cuarto enterramiento en este predio militar con características similares al último hallazgo del mes de junio del 2023.

Lusiardo explicó que es un enterramiento a poca profundidad, a unos 60 centímetros, cubierto por una loza, por debajo de la misma cal y luego los restos óseos que estaban boca abajo.

"El esqueleto está en buen estado de conservación, todavía no hemos terminado de exponerlo totalmente, nos quedan los miembros inferiores todavía para trabajar, pero sí hemos recuperado el cráneo y parte de los miembros superiores y algo de tórax". Y agregó: "Hay un textil que acompaña el miembro superior, no sabemos todavía si el medio inferior a ver si hay alguna vestimenta o algo que acompañe".

Traslado al laboratorio

La antropóloga explicó que, hasta el momento, todo indica que se trata de un enterramiento "individual y primario, no tenemos evidencia que haya más de un individuo hasta ahora".

Según Lusiardo, a la brevedad podrán determinar el sexo. En la tarde de este jueves, los restos serán trasladados al laboratorio para su análisis.

La Junta Médica ya fue nombrada. Los restos serán radiografiados, en primer lugar, para luego continuar con el acondicionamiento y limpieza, para después realizar una evaluación general y una propuesta de toma para cada uno de ellos.

Diez de los 11 antropólogos trabajan en el predio. Lo han hecho durante dos jornadas completas, pero aún no han finalizado. Al cuidado del sitio en horas de la noche, queda una guardia de antropólogos y ella y su equipo regresan a tempranas horas de la mañana para continuar con la investigación.

El nuevo hallazgo está a 170 metros de donde de donde el año pasado se encontraron los restos de Amelia Sanjurjo, y a 200 metros de donde estaban el maestro Julio Castro y Blanco Valiente, destacó este martes el fiscal de delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe.