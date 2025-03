Indignación ganadera: desde 2022 vaciaban la empresa

En su último informe ante la Auditoría Interna de la Nación, el contador Santeugini escribió que Conexión Ganadera no es una empresa controlada ni controlante de otra empresa. Sin embargo, hoy ya se descubrió que forma parte de un grupo económico.

“A la luz de lo que sabemos hasta ahora —dijo un grupo de ahorristas con quienes dialogó Caras y Caretas—, el contador José Santeugini, quien asesoró a la empresa desde 1999, no contabilizó las entradas de dinero de Conexión Ganadera; no miró los estados de cuenta de los bancos, dijo que Conexión Ganadera no tenía empresas vinculadas ni vinculantes y afirmó, en el último informe ante la Auditoría Interna de la Nación, “Notas a los estados financieros de Conexión Ganadera LTDA”, a las que tuvo acceso Caras y Caretas, que era una entidad de menor importancia relativa por lo que alcanzaba con un informe de compilación, recomendando que la auditoría estaba de más. En la Información General sobre Estados Financieros presentada en 2022 —último informe ante la Auditoría Interna de la Nación—, al que tuvo acceso este medio, “se visualiza cómo desde el año 2022 se estaba vaciando a la empresa”, dijeron los ahorristas. Dentro del informe, en la subclasificación de Activo Pasivo y Patrimonio y comparados los ejercicios a junio de los años 2021 y 2022, se visualiza lo registrado en la foto: entre efectivo de caja y saldos de bancos en 2021 sumaban más de 256 millones de pesos, mientras que en el período de 2022, sin embargo, esos dos mismos rubros sumaron poco más de 22 millones de pesos.