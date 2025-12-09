El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmó este martes un convenio de cooperación con la Asociación Civil Familias Presentes que busca implementar espacios de formación y acompañamiento dirigidos a los jóvenes privados de libertad y a sus familias.
Enfoque integral
Inédito: Inisa firmó convenio de cooperación con familias de jóvenes privados de libertad
