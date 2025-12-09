Hacete socio para acceder a este contenido

Política convenio | privados de libertad | Familias Presentes

Enfoque integral

Inédito: Inisa firmó convenio de cooperación con familias de jóvenes privados de libertad

El convenio busca implementar espacios de formación y acompañamiento dirigidos a los jóvenes privados de libertad y a sus familias.

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmó este martes un convenio de cooperación con la Asociación Civil Familias Presentes que busca implementar espacios de formación y acompañamiento dirigidos a los jóvenes privados de libertad y a sus familias.

“Es muy importante fortalecer los núcleos familiares, porque los chiquilines algún día van a salir, y cuanto más armónicos sean los vínculos, mejor nos va a ir”, dijo el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, quien valoró que, por primera vez, se incorpora un enfoque integral de contención y acompañamiento para las familias de los adolescentes en conflicto con la ley.

Y añadió: “El primer sueño es que las familias estén organizadas y se vinculen así con nosotros, y después, que esas familias sean el mejor continente posible para recibir a los chiquilines cuando salgan”.

Revinculación, capacitación y recreación

Por su parte, Gabriela Rodríguez, representante de la asociación civil, explicó que el convenio implica que la organización Familias Presentes colaborará con el Inisa en el proceso de organización de los familiares de menores privados de libertad y en la revinculación con los jóvenes, en el caso de que ese lazo no exista.

“La expectativa es que en marzo podamos comenzar este trabajo con los familiares e ir haciendo a lo largo del año la sistematización de la información de interés para ellos, integrarlos a una guía de acompañamiento digital y desarrollar actividades recreativas, de información y de capacitación”, explicó.

El acto tuvo lugar en el espacio “Halcones” de la Colonia Berro, en Joaquín Suárez (Canelones), a las 14.00 horas.

