Inédito: Inisa firmó convenio de cooperación con familias de jóvenes privados de libertad

Revinculación, capacitación y recreación

Por su parte, Gabriela Rodríguez, representante de la asociación civil, explicó que el convenio implica que la organización Familias Presentes colaborará con el Inisa en el proceso de organización de los familiares de menores privados de libertad y en la revinculación con los jóvenes, en el caso de que ese lazo no exista.

“La expectativa es que en marzo podamos comenzar este trabajo con los familiares e ir haciendo a lo largo del año la sistematización de la información de interés para ellos, integrarlos a una guía de acompañamiento digital y desarrollar actividades recreativas, de información y de capacitación”, explicó.

El acto tuvo lugar en el espacio “Halcones” de la Colonia Berro, en Joaquín Suárez (Canelones), a las 14.00 horas.