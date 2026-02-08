Informe de experto portugués asegura que Cardama "no tenía capacidad para cumplir con los plazos de entrega"

Yamandú Orsi ya tiene el informe

El informe fue elaborado por el ingeniero naval portugués Eduardo Carichas y una de las principales conclusiones apunta a que Cardama no presentó el proyecto técnico ni solicitó el permiso de construcción exigidos en Uruguay para “cumplir con su normativa y requisitos de bandera” uruguaya.

“Esta omisión comporta un incumplimiento del astillero conforme al contrato y pone en riesgo la obtención de los preceptivos certificados de bandera”, advierte la empresa, y recuerda que el contrato establece que es obligación del astillero “ejecutar la construcción de los buques de conformidad con la normativa de la bandera uruguaya”.

Por otra parte, el informe menciona que los inspectores del ministerio constataron que “el estudio de estabilidad en averías no está terminado” y que “este estudio es esencial para determinar la capacidad de supervivencia del buque ante inundaciones accidentales y constituye un requisito exigido por el convenio Solas (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar) para la emisión de los certificados internacionales de seguridad”.