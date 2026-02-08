Hacete socio para acceder a este contenido

Presuntas irregularidades

Informe de experto portugués asegura que Cardama "no tenía capacidad para cumplir con los plazos de entrega"

El presidente Yamandú podría podría impulsar la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

Gobierno sigue firme en la rescisión del contrato con Cardama.

Por Redacción de Caras y Caretas

Yamandú Orsi deberá resolver esta semana qué acciones tomar respecto al astillero español Cardama, responsable de la construcción de dos patrulleras oceánicas por encargo del gobierno de Lacalle Pou. Según trascendió de fuentes oficiales, podría impulsar la rescisión del contrato con el astillero español.

Según un documento que publicó hoy la Diaria, el astillero español no realizó los trámites necesarios para cumplir con la normativa de bandera uruguaya y quedó demostrada la existencia de fallos de seguridad y equipos faltantes.

La rescisión estaría fundada no sólo por las irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento, que fue emitida por una empresa que no tenía un funcionamiento real, sino también por que la rescisión estaría fundada en las irregularidades e incumplimientos del contrato confirmados por las inspecciones técnicas que realizó el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y ratificados por la auditoría de la empresa Bureau Veritas, contratada por el gobierno para “asesorar técnicamente en la verificación del proyecto y construcción” de las patrulleras", asegura el informe de la Diaria, que accedió al informe completo, de 28 páginas, elaborado por la empresa asesora, que realizó una inspección al astillero entre el 15 y 19 de diciembre de 2025 y concluyó el trabajo el 16 de enero de 2026.

Yamandú Orsi ya tiene el informe

El informe fue elaborado por el ingeniero naval portugués Eduardo Carichas y una de las principales conclusiones apunta a que Cardama no presentó el proyecto técnico ni solicitó el permiso de construcción exigidos en Uruguay para “cumplir con su normativa y requisitos de bandera” uruguaya.

“Esta omisión comporta un incumplimiento del astillero conforme al contrato y pone en riesgo la obtención de los preceptivos certificados de bandera”, advierte la empresa, y recuerda que el contrato establece que es obligación del astillero “ejecutar la construcción de los buques de conformidad con la normativa de la bandera uruguaya”.

Por otra parte, el informe menciona que los inspectores del ministerio constataron que “el estudio de estabilidad en averías no está terminado” y que “este estudio es esencial para determinar la capacidad de supervivencia del buque ante inundaciones accidentales y constituye un requisito exigido por el convenio Solas (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar) para la emisión de los certificados internacionales de seguridad”.

