Ingresos al país durante la pandemia complican a Delgado

Delgado le dijo a Fossati consigna el libro de Lucas Silva sobre Astesiano que existía un expediente con la firma del exministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, que justificaba el ingreso de personas en el marco de la excepción. “Nunca vimos ese expediente”, dijo a Caras y Caretas Ana María Ferraris. “A nosotros nos ocultó información”, agregó. “Decir que los ciudadanos rusos venían por compra posible a un frigorífico no está en el marco del decreto que tiene una interpretación estricta y por tanto el fundamento del ingreso tiene que adecuarse al texto del decreto”. Ferraris añadió que Delgado “actuó con opacidad y falta de transparencia. Si los miles que ingresaron lo hicieron así, se abren muchas dudas porque no hubo fundamento para permitir esas excepciones en el marco de la emergencia sanitaria”. “No sólo ocultó información a la Jutep sino que Delgado reconoce que la solicitud pasaba por Jurídica de Presidencia. Pero eso nunca nos lo mandó a la Jutep. Delgado sólo hizo un relato cuando nosotros le estábamos pidiendo el expediente”.

En declaraciones de Astesiano, los ciudadanos rusos que ingresaron sin justificación aparente primero dijeron que venían a instalar un casino, luego que iban a instalar un puerto en el río Uruguay y luego que querían comprar un frigorífico.

En este marco, la directora de la Jutep en representación del Frente Amplio expresó en el directorio del organismo que “el actual candidato a la presidencia del Partido Nacional, Álvaro Delgado, violó normativas incluidas en el Código de Ética de la función pública y normas relativas a la conducta en la función pública, además de disposiciones incluidas en el Decreto 500/91 sobre el procedimiento administrativo y disciplinario aplicable al funcionario público”. En tanto, la exfiscal Gabriela Fossati, que otrora tomó declaraciones a Delgado en Fiscalía pero que luego, ya jubilada, forma parte de la militancia de la exprecandidata Laura Raffo, grabó un video casero poco antes de las elecciones internas que puso dudas sobre la actuación de Delgado en el marco de su investigación sobre los pasaportes truchos.

En setiembre de 2023, el ahora candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, elevó a la Jutep su explicación sobre las excepciones que aprobó para que ingresaran ciudadanos extranjeros mientras estuvo vigente el decreto sobre el estado nacional de emergencia sanitaria. Desde marzo de 2020 el Poder Ejecutivo estableció limitaciones generales a la libertad respecto del ingreso al país. Sin embargo, estableció también por decreto una serie de excepciones a la prohibición general y de hecho algunas excepciones de ingresos se podían probar con certificado notarial. Aún cuando ocupaba el cargo de secretario de la Presidencia, Delgado relató en nota escrita a la Jutep, a la que accedió Caras y Caretas. En la explicación que para la directora en minoría del directorio del organismo no está fundamentada se indica que “por obvias dificultades de contralor de cada causal de excepción, la forma más efectiva que se utilizó fue la firma del pasajero de una declaración jurada con un pie de página que hacía referencia al artículo 239 del Código Penal (falsificación ideológica por un particular) con documento de identidad, justificación de ingreso y estatus sanitario. Agregó que la dependencia que recogía las declaraciones juradas era la Dirección Nacional de Migraciones cuando el ingreso era por frontera.

“En los dos años de pandemia se aprobaron 393 resoluciones que, a su vez, dentro de cada una podía incluirse un pasajero o decenas de personas. Eso se tradujo en el ingreso excepcional de 25.518 personas”, señaló Delgado.

A manera de ejemplo, dijo el candidato del PN que “algunos pasajeros de la lista podían ingresar al amparo de la causal de reunificación familiar y otras personas del mismo listado por la causal de fines laborales, empresariales o económicos”.

Delgado informó a la Jutep que también en determinado período muchos de los ingresos se tramitaron a través del portal gub.uy creado por la Agesic que tenía una metodología de trabajo virtual y a distancia que culminaba también con una resolución como la que se describió. “Las resoluciones fueron publicadas y la supervisión y control de ingresos la hacía la Dirección Nacional de Migraciones”, dijo.

Actos administrativos sin fundamento

Un mes después de la formalización del custodio del presidente Luis Lacalle Pou, la representante del Frente Amplio en la Jutep, Ana Ferraris, solicitó en octubre de 2022 la inclusión en la agenda del Directorio la situación sobre las autorizaciones dispuestas para el ingreso al país de ciudadanos extranjeros “con el fin de despejar dudas acerca de posibles conductas reñidas con la ética pública en su dictado”, indicó la directora de la Jutep en su solicitud a la que accedió Caras y Caretas.

Según surge, fueron dictadas dos resoluciones que no estaban debidamente fundamentadas y fueron los ingresos de Igor Vashurkin, Olesia Dzumelia,

Andrey Kashtanov y Bruno Szyfernan (coiffeur de Lacalle Pou) para ingresar al país mientras se encontraba vigente la emergencia sanitaria. En tanto, Dzumelia y Kashtanov fueron dos de los ciudadanos rusos que obtuvieron pasaporte uruguayo. En el marco de la investigación por los pasaportes y partidas de nacimiento truchas, el excustodio personal del presidente, Alejandro Astesiano, dijo ante el fiscal Fernando Romano que ingresaron por contactos directos con Álvaro Delgado.

En base a jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Ferraris sugirió que se solicitara a la Secretaría de la Presidencia los antecedentes administrativos de las resoluciones de ingreso de esos ciudadanos extranjeros que no estaban fundamentadas.

La mayoría del directorio de la Jutep dejó pasar un año para solicitar el 13 de julio de 2023 a la Secretaría de la Presidencia que enviara los antecedentes administrativos, trámite que debió ser reiterado el 18 de setiembre de ese año porque la información seguía sin enviarse desde Presidencia al organismo de contralor. Dos días luego de la reiteración de la solicitud, el 20 de setiembre de 2023, se recibió la nota de Secretaria de Presidencia.

La información enviada por Delgado

La respuesta a la Jutep por parte del exsecretario de la Presidencia omitió según el análisis realizado por la directora representante del Frente Amplio los antecedentes administrativos de las solicitudes de ingreso al país, durante la emergencia sanitaria.

En su voto discorde en el directorio de la Jutep, Ana Ferraris señaló que “la planilla que agregó Delgado con su nota, a la que califica como “antecedentes administrativos”, dista mucho de lo que la normativa regula en la materia en el Decreto 500/91. Pretender ingresar al país en el contexto referido y en plena vigencia de la normativa que regulaba a texto expreso las excepciones para hacerlo indicó Ferraris requiere una solicitud que el sentido común indica debería ser escrita y debidamente fundada por parte de los interesados en las razones “necesidad impostergables” previstas en el decreto 104/20. Se requería que ese trámite “estuviera ajustado a derecho”, indicó en su dictamen. La remisión de la planilla que adjunta en su nota claramente descarta la posibilidad de obtener en forma explícita los motivos de los actos administrativos. La administración está obligada a expresar las razones de hecho y de derecho que determinan su actuar, como un límite a su discrecionalidad. “Pretender justificar el proceder del jerarca en el principio de economía, celeridad y eficacia plasmados en el art 2º del Decreto 500/91 carece de toda lógica en el caso concreto porque entra en flagrante contradicción conceptual tratándose de un contexto de absoluta excepción que precisamente inhibe la aplicación de criterios basados en razones de economía, celeridad y eficacia para autorizar o no el ingreso de personas al país en el marco de la pandemia. Pero además, cabe recordar que estos principios refieren a evitar la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitrario que compliquen o dificulten su desenvolvimiento y no a eludir la obligación legal de fundamentar actos administrativos como los de obrados”, recordó Ferraris. El actual candidato blanco, indicó en su voto discorde la directora de la Jutep, no explicó “la razón impostergable” del ingreso de los cuatro ciudadanos extranjeros. En el caso de las resoluciones de dar el visto bueno a ingresos de ciudadanos sin fundamento ni motivación existe una clara violación a lo dispuesto en las normas: Ley 19.823 (Declaración de Interés General del Código de Ética en la Función Pública), arts. 6, 8 y 23 del Decreto 30/03 (Reglamentación de la ley 17.060 relativa a normas de conducta en la función pública) y Decreto 500/91, art. 2 lit. l y art 123.

Por su lado, la exfiscal Gabriela Fossati, quien a comienzos de 2023 tomó declaraciones a Delgado en el marco de la investigación sobre pasaportes truchos en la que estuvo involucrado el excustodio del presidente Lacalle Pou, emitió opiniones sobre el tema poco antes de las elecciones internas del domingo 30 de junio. Fossati dijo en un video que divulgó: “Laura Raffo no tiene vínculo con ninguna de las irregularidades de todo ese sistema que no detectó su presencia (la de Astesiano). La única persona que nunca tuvo que ver con todo lo que pasó alrededor del caso pasaporte y del caso Astesiano es mi candidata, Laura Raffo”.