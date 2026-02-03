Inisa firmó un nuevo convenio para la reinserción social de jóvenes

* Asesoramiento técnico para la creación de cooperativas integradas por la población atendida.

* Prioridad definida por Inisa para contratar bienes y servicios de cooperativas afiliadas.

* Fomento de emprendimientos en los polos productivos del instituto.

Saavedra: el modelo cooperativo y las “historias de sueños compartidos”

Tras la firma del convenio, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, señaló la importancia de propiciar oportunidades para los jóvenes, bajo responsabilidad del organismo, para acercarlos a ámbitos de trabajo, esfuerzo y a la ilusión de familias trabajadoras.

El presidente del Inisa sostuvo que la experiencia de la FCPU será clave para asistir en la capacitación y acompañamiento técnico.

Saavedra destacó la vinculación de los jóvenes en conflicto con la ley y el modelo cooperativo aporta, además de un camino para el desarrollo de emprendimientos laborales, “historias de sueños compartidos” capaces de ofrecer a estos jóvenes “un sentido de pertenencia” y un “refugio emocional”, definió el titular del Inisa.

Acuerdo con el MVOT

Saavedra también anunció un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para que los jóvenes confeccionen uniformes e insumos mediante su propia cooperativa, lo que representaría un hecho inédito en la historia del país.

El jerarca subrayó que este vínculo directo con el mercado laboral se complementará con capacitaciones en cooperativas ya consolidadas, como las del sector panadero, con el fin de beneficiar a los adolescentes y sus familias.

Además, indicó que el instituto priorizará la compra de insumos producidos por estas cooperativas. “Esto representa un círculo virtuoso y alentador que comienza con este convenio marco y que dará paso a acuerdos específicos según las necesidades y oportunidades que surjan en el futuro”, concluyó Saavedra.