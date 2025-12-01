Hacete socio para acceder a este contenido

lo dijo larrañaga

Inseguridad: los blancos vuelven con la idea de prisión perpetua revisable

La idea de prisión perpetua fue presentada por Jorge Larrañaga en su propuesta Vivir sin Miedo de 2029, pero la ciudadanía la rechazó.

Delgado presentó las propuestas del Honorable.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Fabián Tapia

El Partido Nacional desempolvó una vieja idea de Jorge Larrañaga, contenida en la propuesta Vivir sin Miedo -rechazada por la ciudadanía-, y la incluyó en un documento que presentó al gobierno. Se trata de un conjunto de 35 medidas de seguridad y 17 proyectos de ley, entre las que se encuentra la propuesta de instaurar la prisión perpetua revisable.

Posteriormente, en conferencia de prensa el exministro del Interior Luis Alberto Heber, reiteró críticas a la gestión de seguridad de la actual administración. Dijo que el partido desconoce la postura del Gobierno para encarar la política criminal. Desde el oficialismo “se anuncia que habrá un proyecto y un diálogo ampliado en 2026, y recién en 2027 un plan”, sostuvo.

Prisión perpetua

Sobre la prisión perpetua revisable, se señaló que la propuesta forma parte de un paquete más amplio que contempla modificaciones al Código Penal, limitaciones al ingreso de celulares en las cárceles, la deportación de personas extranjeras condenadas por delitos graves y el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado. El paquete también incluye la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad fuera de áreas urbanas y la incorporación de 40 drones para monitoreo en tiempo real.

Álvaro Delgado afirmó que el Partido Nacional decidió presentar sus iniciativas porque considera que “el Gobierno es mano” en materia de seguridad. Explicó que las propuestas abarcan el combate al crimen organizado, el narcotráfico y los homicidios, así como el uso de tecnología para la prevención, la coordinación con intendencias y el fortalecimiento del control fronterizo.

Políticas de seguridad

En una declaración posterior, el Partido Nacional sostuvo que las políticas de seguridad aplicadas en los primeros meses del nuevo gobierno “se sostienen y se vienen ejecutando con normalidad”, aunque consideró necesario avanzar hacia una etapa más intensa, que incluya reformas normativas profundas, nueva infraestructura penitenciaria y una mayor incorporación de tecnología.

La colectividad entiende que Uruguay debe “respaldar de manera clara y sostenida a la Policía”, reforzar su legitimidad operativa y proporcionarle herramientas adicionales para enfrentar organizaciones delictivas cada vez más complejas.

