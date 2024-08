Inseguridad: "Yo siempre tengo un cuchillo en el cinto", afirmó Lust

Inseguridad

Lust, quien reside en El Pinar, explicó las medidas de precaución que toma al llegar a casa y que antes no consideraba necesarias. "Cuando entro el auto que tengo que bajar a cerrar el portón, que no es eléctrico, miro por el espejo... ¿Por qué yo vivo así?... Eso es que hay una sensación de inseguridad. ¿No sé si viene alguien qué voy a hacer con el cuchillo? La esperanza mía es que no pase nada", explicó.