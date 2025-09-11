Instalan grupo de trabajo entre Interior y la AUF por seguridad en el deporte

El Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instalaron hoy el grupo de trabajo permanente que tendrá como objetivo principal mejorar la seguridad en los espectáculos deportivos del país. La puesta en marcha de esta mesa de coordinación es uno de los dos grupos de trabajo permanentes definidos para abordar la seguridad de forma integral en los estadios.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La reunión de instalación contó con la presencia de destacadas autoridades de ambas instituciones. Por el Ministerio del Interior, participaron el Subdirector Nacional de la Policía, Comisario General Alfredo Clavijo; el Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional, Comisario Mayor Kerman da Rosa; el Director del Centro de Comando Unificado, Comisario Mayor Víctor Torres; el Director General de Seguridad en el Deporte, Comisario Mayor Juan Silva; el Director de Policía Científica, Comisario General Fernando Noble; el Subdirector de la Guardia Republicana, Comandante Mayor Jorge González; y el Jefe de Zona Operacional III, Comisario Mayor Federico Larrosa. Por parte de la AUF, asistió el Jefe de Seguridad, Comisario Mayor (R) Gustavo Mariosa.
Este encuentro es la materialización de uno de los puntos acordados en la reunión del 9 de julio con autoridades de la AUF, los clubes Peñarol y Nacional, y la Secretaría Nacional del Deporte, cuyo fin es reforzar la seguridad en los estadios.
Como parte de las acciones ya implementadas, el Ministerio del Interior ha llevado a cabo un relevamiento exhaustivo de las instalaciones e infraestructura de los principales estadios del país, incluyendo sus sistemas de cámaras y videovigilancia. Las inspecciones abarcaron el Estadio Centenario, el Campeón del Siglo y el Gran Parque Central.
Además, se estableció un mecanismo de reuniones quincenales para atender de forma inmediata cualquier necesidad y proyectar soluciones a mediano y largo plazo. Otro de los temas abordados fue el acceso y la permanencia de banderas de gran tamaño en los estadios, sobre el cual se fijaron lineamientos iniciales con la AUF.