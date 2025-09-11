Instalan grupo de trabajo entre Interior y la AUF por seguridad en el deporte

Como parte de las acciones ya implementadas, el Ministerio del Interior ha llevado a cabo un relevamiento exhaustivo de las instalaciones e infraestructura de los principales estadios del país, incluyendo sus sistemas de cámaras y videovigilancia. Las inspecciones abarcaron el Estadio Centenario, el Campeón del Siglo y el Gran Parque Central.

Además, se estableció un mecanismo de reuniones quincenales para atender de forma inmediata cualquier necesidad y proyectar soluciones a mediano y largo plazo. Otro de los temas abordados fue el acceso y la permanencia de banderas de gran tamaño en los estadios, sobre el cual se fijaron lineamientos iniciales con la AUF.