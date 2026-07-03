Pablo Caggiani defendió el aumento presupuestal para la educación y explicó en qué se invertirá

Entre las acciones financiadas mencionó los "180 mil bonos de inicio de clases que se pagaron en marzo de este año", la creación de "60 comedores en educación media", que permiten pasar de "20.000 a 40.000 estudiantes de media básica recibiendo almuerzo en el centro educativo", y el aumento de las becas Butiá, que pasaron de 14.000 a 22.000 beneficiarios.

Además, sostuvo que la ampliación de la alimentación escolar resulta clave para extender la jornada educativa. "Sin almuerzo no podés extender la jornada de los chiquilines", expresó.

El pedido de la ANEP y el debate parlamentario

El presidente de la ANEP explicó que, además del mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo, el organismo presentó su propio planteo ante el Parlamento.

Según detalló, la ANEP solicitó recursos por unos 3.000 millones de pesos para fortalecer políticas vinculadas a la universalización de la educación de tres años, la extensión del tiempo educativo, la alimentación, las becas, la inclusión y la infraestructura.

Sin embargo, precisó que el mensaje remitido por el Ejecutivo ya incorpora "un incremento de 300 millones de pesos", por lo que ahora "se abre la etapa del debate parlamentario, que es lo que va a permitir o no, reasignar algún recurso más".

En ese sentido, insistió en que el escenario debe analizarse considerando las restricciones existentes. "Sea cual sea el resultado, en tanto se apruebe el presupuesto de la ANEP, va a ser mayor", aseguró.

Caggiani enfatizó que "es el mayor presupuesto la historia del Uruguay destinado a educación", aunque aclaró que ello no implica que todas las necesidades del sistema educativo queden resueltas. "Esto no quiere decir que nosotros estemos conformes con que con esto vamos a resolver todo ahora", señaló.

No obstante, valoró que las prioridades definidas por el Gobierno incluyan "infancia, educación, seguridad y situación de calle", con incrementos presupuestales dirigidos a esas áreas.

"El Estado y por lo tanto la ciudadanía, va a hacer un esfuerzo en seguir avanzando en estos temas", afirmó. Y sumó: "Podemos mirar la parte del vaso vacío, es decir, lo que nos falta, pero creo que se van construyendo un conjunto de acuerdos que hacen posible pensar que Uruguay va a seguir avanzando en materia educativa".

Qué significa invertir en educación

Consultado sobre qué implica concretamente la inversión pública en educación, Caggiani sostuvo que el objetivo central es "recomponer el ejercicio del derecho a la educación".

Según explicó, esa estrategia busca revertir el impacto que, a su entender, tuvo la reducción de recursos durante el período anterior. "Fue algo que identificamos que fue como vaciado de contenido, a partir de quitar recursos, a partir de no garantizar determinadas cuestiones, a partir de no avanzar en la extensión del tiempo educativo, a partir de no colocar más gurises en tres años", afirmó.

En ese marco, señaló que la inversión apunta a ampliar la cobertura en educación inicial de tres años, fortalecer la educación media superior, facilitar el acceso a la educación terciaria en el interior y aumentar la cantidad de estudiantes que asisten a centros con jornadas extendidas.

También indicó que esos recursos permiten desarrollar propuestas curriculares más amplias. "Currículos con segundas lenguas, con pensamiento computacional, con educación física, con arte, con un conjunto de cosas que hoy son realidad en el sistema educativo, y que Uruguay tiene mucho para avanzar en ese sentido", expresó.

Becas, alimentación y apoyos para sostener la asistencia

Otra parte de la inversión, señaló Caggiani, está dirigida a eliminar obstáculos que dificultan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. "Muchas veces la educación es gratuita, pero si no tenés championes, no vas al liceo", ejemplificó.

Por ese motivo, defendió la ampliación de los apoyos económicos para estudiantes de educación media y aseguró que existe evidencia de que estas herramientas mejoran la asistencia y la continuidad educativa.

Asimismo, destacó que las transferencias económicas impulsadas desde la política educativa están condicionadas al vínculo efectivo con los centros de estudio.

"El bono de inicio de clase se cobra cuando estás matriculado. La beca se cobra no sólo cuando está matriculado además, sino está asociada a la asistencia asidua. La alimentación es en el centro de estudio, no es un bono que se paga para que vos compres la comida", explicó.

Para el presidente de la ANEP, el objetivo general de la estrategia presupuestal es claro: "Hay un conjunto de recursos que se están colocando para más años, más tiempo y más aprendizaje".