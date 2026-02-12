Intendencia de Montevideo reducirá más de 150.000 horas extras

El departamento que más demandará tareas extra, como es habitual, es Desarrollo Ambiental, que incluye el área de limpieza: serán 153.242 horas. En segundo lugar está Cultura, al que se le otorgarán 99.496. Luego aparecen los departamentos de Gestión Humana, Movilidad y la Secretaría general.

No se recorta los "sextos días"

Por otra parte, no se reducirá la cantidad de “sextos días” pagados por la comuna. Esta herramienta implica una compensación salarial a los funcionarios a los que se les solicita trabajar un día extra en la semana.

Si bien aún no se conocen las cifras del 2025, sí se puede establecer que hay una rebaja en comparación a los años anteriores en la cantidad de horas extra. El pico de los últimos años se dio en el año 2023, cuando la IM abonó $407.407.451 por la ejecución de 882.061 horas extra, según datos oficiales.