Intendencia de Montevideo reducirá más de 150.000 horas extras

La situación financiera de la Intendencia de Montevideo (IM) es compleja y las autoridades buscan equilibrar los números. En las últimas, y con el nuevo presupuesto arriba de la mesa, la comuna capitalina reducirá la cantidad de horas extra para los funcionarios en 2026, un tema que ha sido objeto de debate y críticas de la oposición, que considera excesivo el uso de esta herramienta. Este año la IM proyecta pagar 674.350 horas extra, según una resolución firmada este martes por el intendente Mario Bergara.
“Proyectamos alrededor de 150.000, 200.000 horas menos para el 2026, tomando como línea de base las ejecutadas a septiembre del 2025”, dijo la secretaria general de la comuna, Viviana Repetto, ante la Junta Departamental este lunes. Los datos del 2025 se conocerán con certeza en la Rendición de Cuentas.
Desde la IM confirmaron que en realidad serán 150.000 las horas extra que se reducirán. Esto aplica para el año 2026 y aún no está definido qué ocurrirá en el resto del quinquenio. Tampoco se conoce el monto, en dinero, que se destinará para pagar este mecanismo.
El departamento que más demandará tareas extra, como es habitual, es Desarrollo Ambiental, que incluye el área de limpieza: serán 153.242 horas. En segundo lugar está Cultura, al que se le otorgarán 99.496. Luego aparecen los departamentos de Gestión Humana, Movilidad y la Secretaría general.
No se recorta los "sextos días"
Por otra parte, no se reducirá la cantidad de “sextos días” pagados por la comuna. Esta herramienta implica una compensación salarial a los funcionarios a los que se les solicita trabajar un día extra en la semana.
Si bien aún no se conocen las cifras del 2025, sí se puede establecer que hay una rebaja en comparación a los años anteriores en la cantidad de horas extra. El pico de los últimos años se dio en el año 2023, cuando la IM abonó $407.407.451 por la ejecución de 882.061 horas extra, según datos oficiales.