Política Interior | Policía | Negro

De octubre a febrero

Interior dispuso que alumnos y cadetes de la Escuela Nacional de Policía patrullen las calles

Los jóvenes empiezan así a "entender el sentido de la actividad policial, que tiene una parte preventiva, disuasiva y represiva”, dijo el ministro Carlos Negro.

Ministro del Interior Carlos Negro ordenó a estudiantes y cadetes de Policía a patrullar las calles.

Por Redacción Caras y Caretas

Unos 350 alumnos y cadetes de la Escuela Nacional de Policía comenzaron a patrullar la vía pública, una medida que el Ministerio del Interior adoptó para los meses más movidos y con más delitos. Entre octubre y febrero realizarán tareas de patrullaje preventivo, control en espectáculos públicos y actividades con unidades especializadas, informó la cartera.

El ministro del Interior, Carlos Negro, remarcó la importancia de la práctica en la formación policial, más allá de la teoría.

De esta manera, los jóvenes “empiezan a entender el sentido de la actividad policial, que tiene una parte preventiva, disuasiva y represiva”, argumentó el jerarca. “Eso lo van a ver en la cancha y ejecutar operativamente”, señaló.

Asimismo, Negro sostuvo que el patrullaje les permite a los cadetes un "relacionamiento directo con la población".

Despliegue operativo de los estudiantes y cadetes de la Policía

El despliegue operativo se dividirá en tres instancias: patrullaje preventivo, tareas de control y canalización en espectáculos públicos, y prácticas en unidades especializadas.

El director nacional de la Educación Policial, Henry De León, explicó que la praxis preprofesional es una instancia académica de culminación y complementa el trabajo teórico.

Agregó que el personal de la escala básica trabajará en conjunto con sus futuros superiores, fortalecerá conocimientos y los llevará a la práctica.

Temas

