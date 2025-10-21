Unos 350 alumnos y cadetes de la Escuela Nacional de Policía comenzaron a patrullar la vía pública, una medida que el Ministerio del Interior adoptó para los meses más movidos y con más delitos. Entre octubre y febrero realizarán tareas de patrullaje preventivo, control en espectáculos públicos y actividades con unidades especializadas, informó la cartera.
De octubre a febrero
Interior dispuso que alumnos y cadetes de la Escuela Nacional de Policía patrullen las calles
Los jóvenes empiezan así a "entender el sentido de la actividad policial, que tiene una parte preventiva, disuasiva y represiva”, dijo el ministro Carlos Negro.