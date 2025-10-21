Interior dispuso que alumnos y cadetes de la Escuela Nacional de Policía patrullen las calles

Unos 350 alumnos y cadetes de la Escuela Nacional de Policía comenzaron a patrullar la vía pública, una medida que el Ministerio del Interior adoptó para los meses más movidos y con más delitos. Entre octubre y febrero realizarán tareas de patrullaje preventivo, control en espectáculos públicos y actividades con unidades especializadas, informó la cartera.