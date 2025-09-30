Hacete socio para acceder a este contenido

Política Interior | salud mental | comisión

2 mil policías en "situaciones especiales"

Interior presentó acciones ante Comisión Bicameral de Salud Mental

El Ministerio del Interior presentó, ante la Comisión Bicameral de Salud Mental, un diagnóstico y propuestas en materia de salud mental del personal policial.

Subsecretaria del Ministerio del Interior, Cra. Gabriela Valverde.

Por Redacción Caras y Caretas

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Cra. Gabriela Valverde, compareció ante la Comisión Bicameral de Salud Mental de la Asamblea General, acompañada por un equipo técnico, para presentar un diagnóstico y las propuestas que la cartera viene impulsando en materia de salud mental del personal de la Policía Nacional.

La comisión parlamentaria había convocado a las autoridades debido a la preocupación existente por la situación de salud mental en la fuerza, en particular por los casos de suicidios ocurridos durante el presente año.

Valverde: más de 2.000 policías se encuentran en “situaciones especiales”

La subsecretaria explicó que el Ministerio del Interior elaboró un diagnóstico que refleja que actualmente más de 2.000 policías se encuentran en “situaciones especiales”, es decir, funcionarios declarados no aptos, con subsidio transitorio por incapacidad parcial, en sumario o con licencias prolongadas superiores a 30 días.

“Estuvimos dando cuenta de las acciones que estamos llevando adelante desde marzo y de las que tenemos proyectadas hacia el futuro, tanto en lo que resta del año como a partir del nuevo presupuesto 2026”, señaló la Subsecretaria.

Las propuestas incluyen un abordaje integral que no se limita a la atención psiquiátrica o psicológica, sino que incorpora aspectos económicos, familiares y emocionales que atraviesan la vida laboral y personal de los funcionarios.

Entendemos que la salud mental es la punta del iceberg de muchos otros problemas”, enfatizó Valverde.

Junto a Valverde, participaron de la instancia el Subdirector General de Secretaría, Dr. Ruben Amato; los asesores Diego Gonnet y Dr. Felipe Rivas; la Directora del CAVID, Mag. Tatiana Salerno; el Director de Sanidad Policial, Dr. Julio Rappa; a Directora de Asistencia y Seguridad Social Policial, Comisario General Belén Camejo; el Director de la Educación Policial, Comisario General Henry de León; la Subdirectora de Sanidad Policial, Lic. Dahiana Farto; el Subdirector de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (DNASSP), Comisario Mayor Lic. Robert García; el Subdirector Comisario Mayor Jorge Lecuna; la Gerenta de Gestión Humana, Marzia Rossini; y el Encargado del Departamento de Salud Mental, Dr. Enrique Smerdiner.

