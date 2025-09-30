Interior presentó acciones ante Comisión Bicameral de Salud Mental

“Estuvimos dando cuenta de las acciones que estamos llevando adelante desde marzo y de las que tenemos proyectadas hacia el futuro, tanto en lo que resta del año como a partir del nuevo presupuesto 2026”, señaló la Subsecretaria.

Las propuestas incluyen un abordaje integral que no se limita a la atención psiquiátrica o psicológica, sino que incorpora aspectos económicos, familiares y emocionales que atraviesan la vida laboral y personal de los funcionarios.

“Entendemos que la salud mental es la punta del iceberg de muchos otros problemas”, enfatizó Valverde.

Junto a Valverde, participaron de la instancia el Subdirector General de Secretaría, Dr. Ruben Amato; los asesores Diego Gonnet y Dr. Felipe Rivas; la Directora del CAVID, Mag. Tatiana Salerno; el Director de Sanidad Policial, Dr. Julio Rappa; a Directora de Asistencia y Seguridad Social Policial, Comisario General Belén Camejo; el Director de la Educación Policial, Comisario General Henry de León; la Subdirectora de Sanidad Policial, Lic. Dahiana Farto; el Subdirector de la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (DNASSP), Comisario Mayor Lic. Robert García; el Subdirector Comisario Mayor Jorge Lecuna; la Gerenta de Gestión Humana, Marzia Rossini; y el Encargado del Departamento de Salud Mental, Dr. Enrique Smerdiner.