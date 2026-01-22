Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | Escuelas de Verano | Salinas

Programa va hasta el 5 de febrero

Orsi visitó a niñas y niños de una de las Escuelas de Verano en Salinas Norte

Alumnos de la Escuela n° 262 mostraron las instalaciones al presidente Yamandú Orsi y le explicaron las actividades recreativas y lúdicas que realizan.

Presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Escuela n° 262 de Salinas Norte.

Presidente de la República, Yamandú Orsi, en la Escuela n° 262 de Salinas Norte.
Por Redacción Caras y Caretas

Niñas y niños de la Escuela n° 262 (Salinas Norte) y adolescentes del centro asociado de UTU recibieron, este jueves 22, la visita del presidente Yamandú Orsi. Le mostraron las instalaciones y le explicaron las actividades recreativas y lúdicas que realizan, en el marco del programa Escuelas de Verano.

Detalles del programa Escuelas de Verano de la ANEP

Unos 1.500 niños asisten a esta propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el verano, en una nueva edición, que este año fue extendida a 10 centros de educación media y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).

El programa Escuelas de Verano 2026, gestionado por la ANEP, ofrece actividades lúdicas y pedagógicas, así como alimentación, comienza el 8 de enero y se extiende hasta el 5 de febrero.

Incluye talleres, juegos, arte y apoyo escolar, con un fuerte componente inclusivo y participativo, ya que se busca consolidar aprendizajes de forma recreativa y divertida.

Visita de Orsi

En la Escuela n° 262 de Salinas Norte, en el departamento de Canelones, unos 80 alumnos están inscriptos en una experiencia que ofrece salidas didácticas, talleres y visitas de espacios públicos, además de clases de lengua y matemáticas.

El presidente Orsi, quien recorrió las instalaciones y dialogó con autoridades y estudiantes, con quienes confraternizó en un almuerzo compartido.

La directora de la escuela de verano del centro n° 262, Micaela Constenla, dijo, por su parte, que el centro atiende diariamente a un promedio de 61 niños, a través de un equipo compuesto por una maestra y un profesor de danza. A ello se suman actividades ofrecidas por la intendencia.

Derecho a la recreación

Previo a la recorrida por el centro educativo, el titular de la ANEP, Pablo Caggiani, recordó a la prensa que el programa Escuelas de Verano 2026 se desarrolla en 149 escuelas de todo el país. En ese contexto, subrayó que este año se incorporaron a este plan 10 centros de educación media, tanto liceos como escuelas técnicas.

Esta escuela n° 262 de Salinas Norte tiene un centro educativo asociado de UTU, donde está funcionando una de estas experiencias. Hoy tiene un taller de hip hop y un almuerzo compartido”, relató el jerarca. “El presidente tenía ganar de conocerla y conversar con los chicos”, destacó Caggiani.

A su vez, remarcó que el programa Escuelas de Verano cuenta con experiencia acumulada y coordina tareas con la Secretaría Nacional del Deporte y los gobiernos departamentales y municipales, lo que posibilita incluir una gran variedad de actividades, salidas didácticas y talleres que permiten a los estudiantes aprender desde lo lúdico y la circulación de los espacios públicos.

