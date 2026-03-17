Interpelación a Negro será después de turismo y Cabildo planteó que sea en Diputados

Cabildo Abierto tomó posición

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone se unió a la discusión dentro de la coalición republicana sobre dónde impulsar la interpelación del ministro del Interior, Carlos Negro: si en la Cámara de Diputados o de Senadores.

“En la mañana de hoy planteamos formalmente a los coordinadores del Partido Nacional y Partido Colorado que la interpelación al Ministerio del Interior se realice en la Cámara de Diputados”, escribió Perrone en su cuenta de X.

Según el cabildante, la Cámara baja es “donde realmente se pueden lograr efectos políticos determinantes. De lo contrario, todo seguirá igual”, concluyó.

En Diputados y no en el Senado

El planteo de Perrone se une a la visión de otras figuras del Partido Colorado, como el senador Andrés Ojeda y el expresidente Julio María Sanguinetti, quienes comparten la postura de que la interpelación no debe realizarse en el Senado.

Ojeda planteo la posibilidad de que —en caso de que la instancia sea en Diputados— la cámara le retire la confianza a Negro. Esto porque la coalición republicana podría conseguir los votos de Identidad Soberana, ya que Gustavo Salle “ha sido profundamente crítico con la gestión del ministro del Interior”.

Sanguinetti por su parte, dijo: “Es evidente que, mirado desde un ángulo opositor, Diputados es un ámbito más favorable, obviamente. Según sostuvo, en esa cámara “puede haber un margen para el cuestionamiento” a la política de seguridad del gobierno.

El senador Pedro Bordaberry, por su parte, quien además es el impulsor de la iniciativa, había planteado que la interpelación sea ante la Cámara alta.

Según explicó Bordaberry, la medida responde a la falta de definiciones del gobierno en materia de seguridad, siendo el argumento principal para anunciar la convocatoria la demora en la presentación del plan de seguridad. “Prometieron el plan primero para el año pasado, después dijeron mayo de este año, después dijeron marzo, después dijeron que lo iban a adelantar al primero de enero”. “El plan no está”, cuestionó en su momento.