Interpelación a Negro será después de turismo y Cabildo planteó que sea en Diputados

a interpelación del senador colorado Pedro Bordaberry al ministro del Interior, Carlos Negro, se concretará después de la Semana de Turismo, lo que dará tiempo a la oposición para estudiar el Plan Nacional de Seguridad, cuyo contenido será presentado y enviado a la Coalición Republicana la semana que viene. La semana de Turismo se extenderá desde el 30 de marzo al 5 de abril.
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El "bosquejo" del documento fue delineado por Negro este lunes ante el gabinete de seguridad encabezado por el presidente Yamandú Orsi. Negro indicó que el documento definitivo será entregado "personalmente a cada uno de los presidentes de los partidos" políticos antes de la presentación pública, siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó al inicio del proceso de elaboración.
El Plan Nacional de Seguridad incluye "medidas que están en curso, medidas que se van a empezar a desarrollar y medidas a largo plazo", dijo Negro y destacó como ejemplo el "policiamiento focalizado en algunas zonas de Montevideo, que llevó a una rebaja de los homicidios, la más importante desde la pandemia a la fecha".
Cabildo Abierto tomó posición
El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone se unió a la discusión dentro de la coalición republicana sobre dónde impulsar la interpelación del ministro del Interior, Carlos Negro: si en la Cámara de Diputados o de Senadores.
“En la mañana de hoy planteamos formalmente a los coordinadores del Partido Nacional y Partido Colorado que la interpelación al Ministerio del Interior se realice en la Cámara de Diputados”, escribió Perrone en su cuenta de X.
Según el cabildante, la Cámara baja es “donde realmente se pueden lograr efectos políticos determinantes. De lo contrario, todo seguirá igual”, concluyó.
En Diputados y no en el Senado
El planteo de Perrone se une a la visión de otras figuras del Partido Colorado, como el senador Andrés Ojeda y el expresidente Julio María Sanguinetti, quienes comparten la postura de que la interpelación no debe realizarse en el Senado.
Ojeda planteo la posibilidad de que —en caso de que la instancia sea en Diputados— la cámara le retire la confianza a Negro. Esto porque la coalición republicana podría conseguir los votos de Identidad Soberana, ya que Gustavo Salle “ha sido profundamente crítico con la gestión del ministro del Interior”.
Sanguinetti por su parte, dijo: “Es evidente que, mirado desde un ángulo opositor, Diputados es un ámbito más favorable, obviamente. Según sostuvo, en esa cámara “puede haber un margen para el cuestionamiento” a la política de seguridad del gobierno.
El senador Pedro Bordaberry, por su parte, quien además es el impulsor de la iniciativa, había planteado que la interpelación sea ante la Cámara alta.
Según explicó Bordaberry, la medida responde a la falta de definiciones del gobierno en materia de seguridad, siendo el argumento principal para anunciar la convocatoria la demora en la presentación del plan de seguridad. “Prometieron el plan primero para el año pasado, después dijeron mayo de este año, después dijeron marzo, después dijeron que lo iban a adelantar al primero de enero”. “El plan no está”, cuestionó en su momento.