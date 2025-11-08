Hacete socio para acceder a este contenido

Ya era hora

Inumet anuncia estabilidad y ascenso térmico en Montevideo para los próximos días

De acuerdo a Inumet comienzan a llegar los días con temperaturas más cálidas en zona metropolitana.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió su pronóstico oficial para el Área Metropolitana de Montevideo, señalando una tendencia a la estabilidad atmosférica y un progresivo aumento de las temperaturas máximas durante el inicio de la próxima semana. Actualmente, no se han emitido advertencias meteorológicas vigentes para la zona.

Pronóstico

Para la jornada del sábado 8, las condiciones estarán algo nubosas, con períodos de claro hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 20°C, con vientos variables del sureste al noreste.

El domingo 9 se presentará más frío en la mañana, con una mínima de 10°C, pero la máxima ascenderá a 23°C. Se espera un cielo claro y algo nuboso, que pasará a estar algo nuboso con períodos de nuboso, y se prevé la presencia de neblinas. Los vientos serán del sector norte y rotarán al suroeste.

La estabilidad se consolida el lunes 10, con temperaturas que irán de los 14°C a los 23°C. La mañana estará marcada por la presencia de neblinas y bancos de niebla, aunque el cielo se mantendrá claro y algo nuboso durante el resto del día, con vientos que soplarán del sector sur al noreste.

Mirando hacia el pronóstico extendido, se espera un notable ascenso térmico para la mitad de la semana. El martes 11 se proyecta una máxima de 27°C con muy baja probabilidad de lluvias. Los días siguientes, miércoles 12 y jueves 13, mantendrán temperaturas agradables, con máximas que rondarán los 24°C y una probabilidad de precipitación nula o muy baja, ofreciendo condiciones ideales para actividades al aire libre.

