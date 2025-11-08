Inumet anuncia estabilidad y ascenso térmico en Montevideo para los próximos días

La estabilidad se consolida el lunes 10, con temperaturas que irán de los 14°C a los 23°C. La mañana estará marcada por la presencia de neblinas y bancos de niebla, aunque el cielo se mantendrá claro y algo nuboso durante el resto del día, con vientos que soplarán del sector sur al noreste.

Mirando hacia el pronóstico extendido, se espera un notable ascenso térmico para la mitad de la semana. El martes 11 se proyecta una máxima de 27°C con muy baja probabilidad de lluvias. Los días siguientes, miércoles 12 y jueves 13, mantendrán temperaturas agradables, con máximas que rondarán los 24°C y una probabilidad de precipitación nula o muy baja, ofreciendo condiciones ideales para actividades al aire libre.