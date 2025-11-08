El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió su pronóstico oficial para el Área Metropolitana de Montevideo, señalando una tendencia a la estabilidad atmosférica y un progresivo aumento de las temperaturas máximas durante el inicio de la próxima semana. Actualmente, no se han emitido advertencias meteorológicas vigentes para la zona.
Ya era hora
Inumet anuncia estabilidad y ascenso térmico en Montevideo para los próximos días
De acuerdo a Inumet comienzan a llegar los días con temperaturas más cálidas en zona metropolitana.