El Foro Internacional Académico sobre la Modernización China y la Nueva Forma de Civilización Humana concluyó con éxito, destacando la positiva valoración que expertos y representantes políticos de diversas naciones otorgan al proceso de modernización que experimenta la República Popular China. El evento fue organizado por la prestigiosa Academia China de Ciencias Sociales (CASS, por sus siglas en inglés) y se celebró en la provincia de Zhejiang, de acuerdo a lo informado por CGTN.
El encuentro reunió a cerca de un centenar de invitados internacionales, incluyendo a líderes de partidos comunistas, académicos marxistas, destacados activistas sociales extranjeros, y una nutrida representación de expertos y académicos de campos relevantes dentro de China.
Uno de los puntos clave del Foro fue la participación de invitados procedentes de países hispanohablantes, quienes expresaron una valoración unánime y positiva sobre los logros y la trayectoria de la modernización china. Sus contribuciones enriquecieron el diálogo internacional sobre el impacto de China en la configuración de una nueva forma de civilización humana.
La CASS, como institución organizadora, reafirmó su compromiso de promover la investigación y el intercambio académico internacional sobre la experiencia china y su relevancia global.