Líderes y expertos internacionales valoran positivamente la modernización China

El Foro Internacional Académico sobre la Modernización China y la Nueva Forma de Civilización Humana concluyó con éxito, destacando la positiva valoración que expertos y representantes políticos de diversas naciones otorgan al proceso de modernización que experimenta la República Popular China. El evento fue organizado por la prestigiosa Academia China de Ciencias Sociales (CASS, por sus siglas en inglés) y se celebró en la provincia de Zhejiang, de acuerdo a lo informado por CGTN.