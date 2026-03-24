Investigadora por María Dolores: para Perrone "no va a funcionar" y "va a morir"

Para Perrone "no va a funcionar"

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone no se mostró muy optimista con el devenir de la comisión. En diálogo con La Diara dijo que “no va a funcionar” porque la investigadora tiene plazo hasta el 11 de junio y, en realidad, “no hay día para sesionar”, porque los lunes funciona la investigadora de Cardama, martes y miércoles hay comisiones y sesiones del plenario y además está por entrar al Parlamento la reforma del Código del Proceso Penal.

“Entonces, hoy, después de tanto buscar formas, encontramos los lunes a las 10:00, pero a las 13:00 arranca Cardama, o sea que tenemos un rato. Además, entra la Rendición de Cuentas. Otros partidos políticos pueden dividirse la integración de las comisiones, pero en Cabildo Abierto somos dos nomás [él y la diputada Silvana Pérez Bonavita]. Vamos hasta donde vamos”, sostuvo. Por lo tanto, Perrone señaló que no cree que la investigadora “funcione ni que llegue a nada”.

“Entran el plan de seguridad, la reforma del Código de Proceso y la Rendición de Cuentas. Entonces, la investigadora de [la estancia] María Dolores no sé para quién va a ser prioridad. Yo olfateo que no va a ser un tema primordial y que va a morir. La gente piensa que no trabajamos, pero la verdad es que no dan los tiempos para todo”, insistió.