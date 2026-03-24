Investigadora por María Dolores: para Perrone "no va a funcionar" y "va a morir"

El lunes se instaló la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Colonización (INC) en el proceso de compra de la estancia María Dolores, en Florida. El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, que presidirá la comisión, dijo en rueda de prensa que luego de la Semana de Turismo seguirán las sesiones. El primero en comparecer será el presidente del INC, Alejandro Henry, que prestará testimonio “acerca de lo que se ha venido haciendo, sobre todo con María Dolores”.
Instalan comisión
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Para el diputado del FA Sebastián Valdomir, "es una buena oportunidad para despejar dudas y aclarar algunas incertidumbres que pueda tener la oposición".