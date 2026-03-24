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Política María Dolores | Perrone |

Instalan comisión

Investigadora por María Dolores: para Perrone "no va a funcionar" y "va a morir"

Para el diputado del FA Sebastián Valdomir, "es una buena oportunidad para despejar dudas y aclarar algunas incertidumbres que pueda tener la oposición".

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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El lunes se instaló la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Colonización (INC) en el proceso de compra de la estancia María Dolores, en Florida. El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir, que presidirá la comisión, dijo en rueda de prensa que luego de la Semana de Turismo seguirán las sesiones. El primero en comparecer será el presidente del INC, Alejandro Henry, que prestará testimonio “acerca de lo que se ha venido haciendo, sobre todo con María Dolores”.

“Es una buena oportunidad para despejar dudas y aclarar algunas incertidumbres que pueda dejar planteadas la oposición. Para nosotros es algo normal, una investigadora más que funciona aquí en la Cámara de Diputados. Esperemos que se genere un buen trabajo y un buen intercambio con las autoridades que vayan a ser citadas y con todos los miembros de la comisión”, señaló.

Valdomir subrayó que el ámbito de la comisión será una buena oportunidad para aclarar cosas y “poner de manifiesto lo que está haciendo el INC en el campo de [la estancia] María Dolores”.

Para Perrone "no va a funcionar"

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone no se mostró muy optimista con el devenir de la comisión. En diálogo con La Diara dijo que “no va a funcionar” porque la investigadora tiene plazo hasta el 11 de junio y, en realidad, “no hay día para sesionar”, porque los lunes funciona la investigadora de Cardama, martes y miércoles hay comisiones y sesiones del plenario y además está por entrar al Parlamento la reforma del Código del Proceso Penal.

“Entonces, hoy, después de tanto buscar formas, encontramos los lunes a las 10:00, pero a las 13:00 arranca Cardama, o sea que tenemos un rato. Además, entra la Rendición de Cuentas. Otros partidos políticos pueden dividirse la integración de las comisiones, pero en Cabildo Abierto somos dos nomás [él y la diputada Silvana Pérez Bonavita]. Vamos hasta donde vamos”, sostuvo. Por lo tanto, Perrone señaló que no cree que la investigadora “funcione ni que llegue a nada”.

“Entran el plan de seguridad, la reforma del Código de Proceso y la Rendición de Cuentas. Entonces, la investigadora de [la estancia] María Dolores no sé para quién va a ser prioridad. Yo olfateo que no va a ser un tema primordial y que va a morir. La gente piensa que no trabajamos, pero la verdad es que no dan los tiempos para todo”, insistió.

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