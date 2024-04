Javier García acorralado por casos de corrupción militar: "No me acuerdo"

García fue consultado sobre este caso y el actual senador del Partido Nacional eludió responder a las preguntas. “Hay procesos de investigación, hay procesos jurídicos entonces no corresponde que yo me introduzca” y en tono irónico agregó: “Así que por más que insistan ya saben cuál es la contestación” dijo García.

Los periodistas le recordaron a García que “siendo senador usted hablaba muchísimo de otros casos”. Pero García insistió en su posición de no responder.

El ex ministro también dijo que “de esos temas hablé acá siendo ministro”. Pero uno de los periodistas le recordó que no había sido así: “No, no es verdad”.

Otra contradicción de Javier García

A García le preguntaron si no le parecía raro que un militar estuviera tres años en su casa sin ir a trabajar como forma de sanción, y el exministro dijo que si conocían los temas militares, no era raro.

En otro pasaje de la entrevista, Javier García afirmó que había denunciado en la justicia todas las irregularidades. Frente a esta afirmación de García, desde el panel de periodistas le preguntaron si él había denunciado “cuando se conoció que la Armada le pagaba al Club Naval la tarifa de los servicios públicos, ¿lo denunció en la justicia penal?” “No me acuerdo específicamente” respondió el exministro.