Javier García reaccionó: "Quieren destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou"

Acusa al gobierno del presidente Yamandú Orsi de tener como objetivo “destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou”. En esa línea afirmó: “Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir”.

“Lo político por encima de lo jurídico nuevamente”, sentenció.

Gobierno sin rumbo afirma

Sostiene que las autoridades “no tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa”.

Finalmente afirma que la es decisión es política - “ha sido “confesada por la propia ministra”- y “nos deja sin patrulleras oceánicas, va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá y afecta la credibilidad jurídica del país. Empujaron al presidente a una maniobra política que daña al país”.

La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA.

— Javier García (@JavierGarcia_Uy) February 13, 2026

El presidente Yamandú Orsi anunció este viernes la rescisión del contrato entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas OPV—por un valor de US$ 92 millones—tras constatarse "incumplimientos graves" vinculados a las garantías exigidas en el acuerdo. La decisión fue comunicada en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, donde también intervino el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.